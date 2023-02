Sismológico Nacional podría dejar de usar Twitter para los avisos de sismos en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Con las nuevas restricciones que Elon Musk ha implementado a Twitter, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) podría dejar de utilizar dicha plataforma para dar avisos diarios sobre los sismos y alertas en México.

De acuerdo con la cuenta oficial del Sistema de Alerta Pública Masiva @SafeLiveAlert (SASSLA), los perfiles dedicados a las alertas sísmicas en México estarían analizando dejar de publicar en Twitter debido a las limitaciones que imponen las nuevas medidas de Elon Musk.

En Twitter México, las siguientes cuentas emiten las alertas sísmicas en el país.

Con la compra de Twitter por Elon Musk se actualizaron las reglas y políticas de uso como el pago por suscripción para tener una cuenta verificada y restricciones para las siguientes acciones al momento de publicar contenido.

Twitter anunció la actualización de su API, interfaz de programación, para compartir datos con clientes y usuarios externos sin embargo, estos cambios limitan las cuentas de uso gratuito a mil 500 tuits al mes para un solo token de usuario autenticado.

SASSLA también resaltó que Twitter comenzará a exigir un pago por cada tuit publicado de manera automática a través de su API, por lo que cuentas con gran cantidad de mensajes al mes como el Sismológico Nacional tendría que pagar aproximadamente 15 pesos al mes.

"Debido a las nuevas restricciones en la API de Twitter que anunció Elon Musk, las siguientes cuentas sísmicas podrían dejar de publicar en próximos días", escribió SASSLA, que incluyó a SASMEX y Servicio Sismológico Nacional en dicha lista.

En entrevista con Xataka México, representantes del Servicio Sismológico Nacional indicaron que las nuevas restricciones de Twitter los dejan con dos opciones para continuar las actualizaciones en tiempo real en la plataforma.

Que la UNAM incluya en su presupuesto el costo del acceso “Premium” de Twitter, con un precio de 100 dólares mensuales, o ajustar su actual política informativa, de lo contrario podría dejar de utilizar la red social.

Respecto a las nuevas restricciones de Twitter, la plataforma analiza solo notificar aquellos temblores con magnitud 3,7 o mayores para ajustarse al tope de tuits; también se considera informar solo de los sismos que perciba la población.

Jesús A. Pérez Santana del Sismológico Nacional indicó a Xataka México que las publicaciones diarias de la cuenta supera el límite del plan básico de Twitter con un promedio de 80 tuits al día y 2 mil 400 al mes pero agregó que aún es pronto para tomar una decisión.

Por su parte, SASSLA reconoció que no podrán cubrir los nuevos costos de la API de Twitter por lo que deshabilitar algunas de las funciones actuales en la plataforma

SASSLA explican que no podrán cubrir los nuevos costos de la API, por lo que se verían obligados a deshabilitar algunas de las funciones actuales en Twitter y utilizará otras plataformas para seguir dando notificaciones en tiempo real de los sismos como su app oficial y su canal de Telegram.

Otra cuenta de alertas sísmicas fuera de México, ESMC (@LastQuake) anunció que dejará de utilizar Twitter para las alertas sísmicas: “Publicamos más de mil tuits al mes y no somos elegibles para la opción gratuita. Al ser una ONG no podemos permitirnos pagar”.

Without your help, due to the latest change by @TwitterDev @LastQuake will have to stop its operations. We publish more than 1 000 tweets a month and are not eligible to the free option. Being a NGO we cannot afford to pay @elonmusk



Please RT to try to convince them to change https://t.co/NMjHhxN5k0 — EMSC (@LastQuake) February 9, 2023