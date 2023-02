Reaparece el Fiscal Alejandro Gertz Manero, tras rumores sobre su salud

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves 23 de enero, luego de una serie de especulaciones sobre su estado de salud, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero reapareció en un evento pública.

Alejandro Gertz Manero, estuvo por varias semanas en el ojo de la opinión pública, incluso, recientemente se rumoró que había fallecido, información que fue desmentida después por las autoridades y familiares del fiscal.

Cabe destacar por varios meses no se vio al fiscal Alejandro Gertz Manero, en algún acto público, de acuerdo a las galerías de fotos del sitio web oficial de la dependencia la última vez que apareció fue el 2 de septiembre de 2022.

La Fiscalía General de la República fue quien confirmó la reaparición de Alejandro Gertz Manero, en una reunión con el presidente entrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez, así como al señor Javier Cremades, Presidente de World Jurist Association, y a los integrantes del Consejo Directivo de esa asociación.

¿Qué le pasó al fiscal Alejandro Gertz Manero?

Luego de la ola de rumores que surgieron en torno al estado de salud de Alejandro Gertz Manero, hace un mes el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador afirmó que ha habido "una actitud muy miserable" en torno al tema e informó que el titular de la FGR se encuentra en recuperación en su casa, que "está bien" y que incluso está trabajando, tras una intervención quirúrgica en la espalda.

"Se hizo una intervención quirúrgica, en la espalda, en la columna, una infiltración, entonces está en su casa, está en recuperación, incluso, está trabajando, eso es lo que puedo comentar. Yo mismo le informé al presidente Biden y al procurador de Estados del porqué de la ausencia del Fiscal", dijo.

A pregunta expresa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la información que tiene es que no es cáncer lo que padece el fiscal Gertz Manero. "No, no es cáncer, según mi información, afortunadamente", dijo el presidente.

Les informo que el fiscal Gertz Manero fue operado en la clinica @johnhopkinshosp en Baltimore, de un nervio de la columna. Que la recuperación fue de diez días y que ya está en su casa y al frente de la @FGRMexico — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 22, 2023