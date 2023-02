AMLO critica marcha en defensa del INE; asistieron de 80 a 100 mil personas máximo, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en su conferencia matutina de este lunes la marcha realizada el día de ayer en contra del Plan B electoral. Al ser cuestionado sobre el evento, el mandatario dijo que este movimiento es un asunto político donde se están agrupando facciones del bloque conservador.

Según el mandatario este tipo de eventos son buenos para el país porque antes había mucha simulación, pues según partidos como el PAN y el PRI se decían distintos y, ahora, caminan de la mano, afirmó.

"Siempre he dicho que se trata de un asunto político, se están agrupando"



Es lo que opina AMLO sobre la marcha en defensa del INE. pic.twitter.com/86zYtNWGeb — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 27, 2023

"Lo que quieren decir es que los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca. Ayer incrementaron las denuncias por robo de cartera, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco", señaló.

El presidente afirmó que la marcha cuyo lema es "El INE no se toca", lo que en realidad están pensando, afirmó el mandatario, es que la corrupción no se toca, los privilegios no se tocan, el Narco Estado no se toca, sin embargo, afirmó que tienen el derecho a manifestarse.

¿Cuántas personas asistieron a la marcha según AMLO?

En cuanto al número de asistentes que acudieron a marchar en contra del Plan B electoral de AMLO, el presidente dijo que cada quien tiene su medición y que él se queda con la que definió la ciudad, "como 80 mil, máximo 100 aquí, y en otros Estados sobre todo donde gobierna el pan en donde hubieron también concentraciones, pero toda vía muy pequeñas para lo que representa el portencial conservador en México".

.@lopezobrador_ criticó la marcha en contra del Plan B electoral. "Lo que quieren decir es que los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca. Ayer incrementaron las denuncias por robo de cartera, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco", señaló. pic.twitter.com/dILaZqzNaW — Animal Político (@Pajaropolitico) February 27, 2023

Varios usuarios de redes sociales recordaron cuando, después de la primera manifestación en defensa del INE, López Obrador miminizó el movimiento y afirmó que los que asistieron a esa marcha no fueron al Zócalo porque, según el mandatario no llenaban ni la mitad de éste.

AMLO se deberá tragar sus propias palabras. ¿Se acuerdan que con motivo de la primera marcha, el presidente subestimó a la sociedad y dijo que nosotros no llenábamos ni la mitad del zócalo? pic.twitter.com/972uvv7y5c — Bere Aguilar (@bereaguilarv) February 26, 2023

Otro de los vídeos que se está viralizando es uno donde AMLO habló sobre los gobiernos autoritarios y donde el pueblo marcha en contra de éstos. En dicho discurso, el presidente afirmó en ese entonces que a la primera manifestación de 100 mil personas o más en su contra y que viera que en las encuestas no tuviera el apoyo necesario se iría a Palenque, Chiapas.

MÉXICO. LOPESCO OBRADOR: “A la primera manifestación de 100.000 personas en mi contra me voy”. Ayer más de 500.000 personas salieron a defender las instituciones que AMLO quiere desmantelar para mantenerse en el poder… Ya es hora que honre su palabra! pic.twitter.com/T48ohLhWxh — Liliana Franco (@lilianaf523) February 27, 2023

Marcha en contra del Plan B electoral de AMLO

El día domingo 26 de febrero se llevó al cabo por segunda ocasión la ‘Marcha en Defensa del INE’ como protesta en contra del Plan B electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a los obstáculos para la aprobación de su reforma electoral.

Los organizadores de esta segunda marcha calcularon una asistencia de más de un millón de personas a la conglomeración de grupos opositores que gritaban “Somos un chingo y nos faltó Zócalo”, esto en respuesta a las declaraciones del presidente de la primera marcha donde según afirmaba no llenaban el Zócalo.

Los manifestantes exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revertir la legislación conocida como Plan B tras su aprobación en el Congreso y que está a la espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.

Acá algunas de los vídeos compartidos en redes sociales

#DYinforma Al menos medio millón de personas asistió a la #MarchaINE en CDMX.



Más información, aquí: https://t.co/8blFNEtZyN pic.twitter.com/6Y8JjFmulh — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) February 26, 2023

uD83CuDDF2uD83CuDDFD | ÚLTIMA HORA: Gran cantidad de personas se concentran en el Zócalo de la Ciudad de México, en una movilización en defensa del INE y contra el Plan B de la reforma electoral del socialista Andres Manuel Lopez Obrador. ¿Qué opinas de esta gran manifestación? pic.twitter.com/kwQhTYMiOD — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 26, 2023

Hay multitudes en las calles del Centro Histórico para la concentración en el Zócalo contra la reforma electoral del presidente ?@lopezobrador_? pic.twitter.com/1R1jQwsuNR — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) February 26, 2023

