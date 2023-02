Australia devuelve a México artefacto prehispánico y arte robado

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Australia devolvió a México una pieza de arte prehispánico y una pintura de un siglo de antigüedad que fueron robadas y vendidas ilegalmente en la colonia del Reino Unido.

Este lunes 27 de febrero el ministro de las Artes, Tony Burke, entregó las piezas de arte al embajador de México en Australia, Eduardo Peña Haller, durante en Camberra.

De acuerdo con la Policía Australiana de Frontera, las dos piezas fueron compradas vía internet por residentes en Australia a una empresa con Estados Unidos.

Las piezas fueron interceptadas por personal fronterizo en Australia ya que carecían de una serie de documentos requeridos para el comercio de objetos de dicha naturaleza, por lo que se remitieron al Departamento de las Artes.

El Departamento de las Artes de Australia contactó a la embajada mexicana, tras lo cual el Gobierno de México presentó una solicitud de repatriación.

"Nuestros colegas de la Departamento de Asuntos de Interior colaboró estrechamente con Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones y Artes para garantizar que los artículos fueran devueltos de manera segura al Gobierno Mexicano", señalaron las autoridades fronterizas en Australia..

“Estamos encantados de que estos objetos de valor incalculable hayan sido devueltos al pueblo de México“, apuntó el responsable de Política Comercial y Aduana de la Policía de Frontera australiana, Joshua Hutton.

"Se recuerda a los coleccionistas que investiguen cuidadosamente la procedencia de cualquier obra cultural que adquieran en el extranjero, nuestros oficiales de ABF están bien equipados para detectar una variedad de bienes prohibidos, incluidas antigüedades protegidas, arte, fósiles y documentos históricos", reiteró la autoridad fronteriza en Australia.

