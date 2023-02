Construirán planta de Tesla en México. Reportan acuerdo entre AMLO y Elon Musk

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y el multimillonario de Estados Unidos, Elon Musk, habrían llegado a un acuerdo para llevar a cabo la construcción de una planta de Tesla en México tras la controversia pasada por la viabilidad del proyecto.

Anteriormente, Elon Musk y el gobernador Samuel García habrían iniciado las conversaciones para construir la planta de Tesla en Nuevo León, pero el mandatario adelantó que negaría el permiso por posibles afectaciones a la población.

La mañana de este lunes 27 de febrero, el mandatario dijo que tenía programada una videollamada con Elon Musk para discutir el proyecto, que según informes de medios nacionales como El Universal, habría culminado en la aprobación del proyecto.

Elon Musk instalaría planta de Tesla en México

Fuentes del gobierno federal indicaron a medios como El País y El Universal confirmaron que Elon Musk y Tesla invertirán en México con la construcción de una planta de producción, cuyos detalles serían revelados el día de mañana martes.

Sin confirmar o negar la instalación de una planta de Tesla en México, la Cancillería indicó que “mañana se va a informar” sobre la conversación entre AMLO y Elon Musk de este lunes pero fuentes anónimas indican que se llegó a un acuerdo.

Aunque algunos medios afirmaron que Tesla no invertiría en México, la versión aceptada hasta el momento sería que el proyecto fue aprobado.

El periodista Darío Celis informó que Elon Musk decidió no invertir en México porque López Obrador intentó condicionar la ubicación de la nueva planta. Dicho reporte no ha sido confirmado por medios oficiales del gobierno o la empresa estadounidense.

El periodista Darío Celis informó que Elon Musk decidió no invertir en México porque López Obrador intentó condicionar la ubicación de la nueva planta. Dicho reporte no ha sido confirmado por medios oficiales del gobierno o la empresa estadounidense.

??Fuentes del gobierno de #NuevoLeón y del gobierno federal disputan versión de que #Tesla no invertirá en #México (1/5) pic.twitter.com/rI0EPWTade — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) February 27, 2023

¿Por qué AMLO rechazo planta de Tesla en México?

El pasado 24 de febrero, AMLO aseguró que no otorgaría el permiso para la instalación de una planta de Tesla en Nuevo León debido a la escasez de agua en la región y semanas atrás incluso sugirió que esta sea reubicada al estado de Hidalgo, en una zona cercana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Si no hay agua, no (lo permitiría). No, no habría posibilidad (de que se instale la planta en Nuevo León). No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible [...] en el norte en general ya falta agua, son muy pocos los lugares que hay agua, se está haciendo un análisis cada tres años”, afirmó AMLO.

Al respecto, Samuel García negó que la crisis del agua afecte la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León ya que cuentan con tres mil litros por segundo de aguas tratadas mientras que la planta de Tesla solo requiere una cantidad mínima que no llega a los 100 litros por segundo, por lo que no se afectaría al suministro para la población.

Tras el rechazo de AMLO al proyecto en Nuevo León, el gobernador por Morena de Michoacán, Ramírez Bedolla, y el candidato del partido a gobernador en Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, invitaron a Elon Musk a invertir en sus estados.

Darío Celis señaló que tras la vídeollamada de este lunes, Musk habría rechazado invertir en México por la insistencia de AMLO a instalar la planta en una entidad gobernada por Morena, aunque un segundo reporte del periodista Mario Maldonado indica que no se ha caído el proyecto y que podría ser desarrollado en municipio de Santa Catarina, en la Zona Metropolitana de Monterrey.