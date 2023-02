Cuándo y dónde revelará AMLO los detalles sobre planta de Tesla

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, terminó su conferencia de prensa matutina minutos antes de lo habitual. Sin dar muchos detalles, el mandatario anunció que tenía que asistir puntual a una videollamada con Elon Musk.

La instalación de la planta de Tesla en México ha causado tensiones entre el titular del Ejecutivo y gobernadores estatales. En medio de la incertidumbre, han sido varios los estados que se adelantaron y alzaron la mano como candidatos, entre ellos, Nuevo León. No obstante, López Obrador aseguró que "Hay ya lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para consumo doméstico y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León", por lo que la entidad no obtendrá los permisos necesarios.

¿Qué lugares propuso AMLO para la planta de Tesla?

Tal como lo anunció el mandatario el pasado 20 de febrero, durante la videollamada de este lunes se le expondrán diferentes opciones a Elon Musk, dueño de Tesla, y los inversionistas para instalar la planta. Entre ellas se encuentra el estado de Hidalgo y el Estado de México. En la entidad mexiquense, específicamente se tiene contemplado abrir la sede de Tesla cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, según informó López Obrador.

De acuerdo con lo abonado por el titular del Ejecutivo, otra opción que resulta factible es en el sureste del país, zona que cuenta con disponibilidad de agua del 70%. Aun con ello, diferentes entidades manifestaron abiertamente su interés por la instalación del fabricante de autos estadounidense.

¿Cuándo se dará a conocer la sede para la planta de Tesla México?

Al finalizar la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el día de mañana, es decir, 28 de febrero, se ampliará la información sobre los acuerdos obtenidos durante la videollamada con Elon Musk para la instalación de la planta. "Mañana les platico. Ahí queda pues, nos vemos" dijo el mandatario hacia los reporteros y periodistas asistentes.

Será en la misma conferencia matutina que el titular del Ejecutivo comparta el dictamen al que llegó con de los inversionistas de Tesla y Elon Musk.