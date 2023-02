Norma Piña instaura Comité para elegir los temas a discutir en la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra presidenta, Norma Piña, instauró un comité de ministros para elegir y programar los temas y casos que serán discutidos en cada sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La decisión resaltó debido a que en la última década los presidentes de la SCJN tenían a su cargo la elección de los temas de cada sesión, lo que en el período de su predecesor Arturo Zaldívar fue criticado debido a señalamientos de no dar pronta resolución a casos presentados por el bloque opositor al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La ministra presidenta emitió el acuerdo para crear el Comité de Consulta y Apoyo para la Revisión y Autorización de las Listas de los Asuntos que se Pondrán a Consideración del Pleno en el que participan los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.

Comité elegirá casos a tratar en la SCJN

A través del acuerdo publicado el pasado 23 de febrero por Norma Piña, presidenta de la SCJN, se habilitó el Comité de ministras y ministros que revisarán y autorizarán las listas de asuntos y casos que se tratarán en el Pleno.

Con la instalación de dicho Comité se delega el control del presidente de la SCJN para definir los temas a analizar y discutir.

El acuerdo indica que “el Comité tendrá por objeto asesorar y apoyar a la presidenta en su facultad de autorizar las listas de los asuntos que serán puestos a consideración en las sesiones del Tribunal”.

En dicho comité se "se podrá revisar, analizar y ponderar la temática, temporalidad, importancia, trascendencia o urgencia de los asuntos que, una vez autorizados por las ministras o ministros ponentes, se entreguen a la Secretaría General de Acuerdos para que se incluyan en la lista".

Esto "con la finalidad de que sus determinaciones se definan e instrumenten, a través de una estructura horizontal y por consenso de las y los ministros, se estima necesaria la participación colegiada para la adecuada toma de decisiones", señala el acuerdo.

La votación de los temas a tratar en el pleno quedará en manos de tres de los cuatro ministros de carrera judicial que quedan en la SCJN, pero la última palabra seguirá siendo de la ministra presidenta.

La ministra presidenta podrá convocar a sesión del comité en cualquier momento que lo desee, y todos los integrantes de la SCJN podrán pedir que se dé prioridad a algún asunto.

Antes de Norma Piña el último presidente de la SCJN que operó junto con un Comité de Programación y Agilización de Asuntos fue Guillermo Ortiz Mayagoitia, de 2007 a 2010, por lo que dicha medida ha estado en desuso desde hace 12 años.

Piden agilizar los casos pendientes de la SCJN

Anteriormente integrantes del bloque opositor y analistas señalaron a la SCJN por, presuntamente, mantiene en “lista de espera” temas presentados por la oposición pero resuelve con prontitud los temas del presidente López Obrador.

Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la organización México Justo cuestionó que temas aprobados en el congreso "desafortunadamente no avanzan" y "que la justicia sea pronta y expedita sólo queda en teoría".

El pasado 15 de febrero se presentó una iniciativa para establecer un plazo específico al tiempo que puede llevarle a la SCJN para analizar una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional.

La propuesta se hizo principalmente por las demandas en contra del llamado “plan B” de reforma electoral del gobierno federal.

? #VIDEO | @damianzepeda indica que es necesario poner un plazo máximo de 90 días a la @SCJN para resolver el tema de constitucionalidad de leyes y actos. pic.twitter.com/z48fvLoedn — La Silla Rota (@lasillarota) February 16, 2023

“No existe un plazo para la corte y lo que está pasando es que los temas de mayor interés nacional que se votan en el legislativo terminan en la SCJN y la SCJN o parte de ella le hace el trabajo sucio al presidente de la república y deja los temas más importantes dormir el sueño de los justos”, expresó el senador Damián Zepeda.

El senador propuso un periodo no mayor a 90 días naturales para que la SCJN resuelva el tema del plan B de la reforma electoral: “Justicia que no es pronta, no es justicia, compórtate como tribunal constitucional”, dijo.