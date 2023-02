Ricardo Monreal se reúne con Cuauhtémoc Cárdenas: ''La República nos necesita''

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal se reunió con el precursor del movimiento de izquierda y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, la tarde de este lunes 27 de febrero.

A través de un mensaje que en sus redes sociales, el jefe de la bancada de Morena en el Senado de la República compartió una fotografía junto al izquierdista de Michoacán.

“La República nos necesita. Para hacer frente a los momentos de grandes definiciones políticas requerimos la energía y la unidad de todas y todos”, escribió el senador y aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de México.

Anteriormente el senador aseguró que es necesaria una “reconciliación nacional” entre todos los sectores sociales para así lograr que la transformación de México finalmente se consolide.

A principios de este mes Monreal Ávila señaló que ahora que le retiraron el “veto” en Morena buscará emparejar la cancha con los otros precandidatos de Morena para “contrarrestar los 18 meses que le llevan por delante” las llamadas corcholatas de AMLO.

En las últimas semanas, el coordinador de senadores y senadoras de Morena se reunió con diferentes figuras de la política, cámaras empresariales, gobernadores, secretarios de estado e incluso otros aspirantes a la presidencia en 2024.

En una visita a Tlaxcala, Monreal reiteró que la nación se encuentra polarizada y dividida y advirtió que cuando México “se ha partido en dos, tres o más grupos nuestro país ha perdido batallas importantes: así perdimos la mitad del territorio nacional”.

Ricardo Monreal insistió en la reconciliación: “Podemos llegar al mismo puerto, lograr los mismos propósitos y objetivos con acuerdos, entendimiento y consensos”, afirmó.

El pasado 31 de enero se señaló a Cuauhtémoc Cárdenas como uno de los miembros fundadores del llamado "Colectivo por México", una agrupación conformada por politicos de oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como Francisco Labastida (PRI), José Narro (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN).

Sobre la creación del colectivo, AMLO aseguró que es “muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores”. Respecto a Cárdenas, dijo que en política sí lo consideraría un adversario "si él asume esta postura de este tipo” (conservadurismo).

“(Cuauhtémoc Cárdenas) lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheata está muy angosta, no hay para donde hacerse”, expreso López Obrador.

"No hay para dónde hacerse: es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio", dijo AMLO acerca de Cuauhtémoc Cárdenas @c_cardenas_s y el inicio de @mexicolectivo pic.twitter.com/tHJ6U7bUgV — Ricardo Rocha (@RicardoRocha_MX) January 31, 2023