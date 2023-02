Santiago Creel retrasa el 'Plan B' de AMLO por falta de una firma, acusa Ricardo Monreal

Ricardo Monreal acusa a Santiago Creel de retrasar la publicación del 'Plan B' de reforma electoral por no firmar los documentos requeridos.

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría listo para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

Sin embargo, el senador morenista acusó que esto no ha sucedido porque el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, no lo ha firmado pese a que ya se logró su votación y aprobación en el Congreso de la Unión.

“Respetuosamente le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que ya firme, junto con su secretario, porque el proyecto todavía hasta ayer no se había enviado para su publicación”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

“Nosotros lo enviamos desde el miércoles todo el paquete del Plan B, pero recuerden que —de acuerdo con la constitución y la ley— tiene que enviarse al Ejecutivo para su publicación y tienen que firmarlo los dos presidentes de las Cámaras”, dijo Ricardo Monreal en entrevista de este martes 28 de febrero.

Ricardo Monreal aseguró que el Senado envió desde el pasado miércoles el documento a la Cámara de Diputados para obtener la firma de Santiago Creel y el secretario y finalmente enviarse al Ejecutivo para su publicación.

“Aún no nos firma y aún no se envía ese documento, por eso es que no se ha publicado”, acusó Monreal Ávila.

Niegan retraso del Plan ‘B’ en la Cámara de Diputados

Tras las declaraciones de Ricardo Monreal, el senador Gustavo Madero Muñoz afirmó que Creel Miranda ya firmó y no tendría por qué hacerlo nuevamente, lo cual respaldó al reiterar que conoce el proceso legislativo porque fue presidente del órgano legislativo.

“Santiago Creel firmó cuando envió la minuta al Senado. El senador (Alejandro) Armenta firma el último tramo para enviarse a publicar. No tiene que recoger firmas de algo que ya está firmado”, señaló el coordinador del Grupo Plural.

Niegan falta de firma de Santiago Creel en el Plan 'B'

El senador Gustavo Madero acusó a Monreal de intentar justificar la procrastinación del presidente de la República.

“Las firmas están correctamente y el senador Monreal está excusando al Ejecutivo para cubrirle con un manto de impunidad a esta procrastinación para no publicar hoy el Plan B”, acusó el panista.

Santiago Creel firma 'Plan B' de reforma electoral, tras acusación de Ricardo Monreal

Horas después de las acusaciones de Ricardo Monreal sobre ser el presunto responsable del retraso de la publicación del 'Plan B' de la reforma electoral, Santiago Creel presentó el documento con su firma que comprueba la aprobación del proyecto presentado por López Obrador, y que dijo ya fue enviado a la Cámara de Senadores.

En una conferencia de prensa, el panista dijo que el retraso se debe a que se realizó un proceso de revisión de cada uno de los artículos aprobados, porque las reformas a las leyes electorales pasaron de una Cámara a otra con cambios agregados.