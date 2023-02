Conductor de plataforma denuncia amenazas y abuso de autoridad de policías

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- En redes sociales, el conductor de una aplicación de transporte denunció que fue víctima de secuestro, brutalidad policiaca e intento de homicidio por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

El joven, trabajador y padre de cinco niños, acudió a un domicilio para hacer un servicio de paquetería, le pedían que llevara un producto de la calle Santo Tomás número 103 de la colonia Rancho Blanco a la Calle 2 número 115-B de la colonia Industrial Aviación.

De la casa salió una mujer con un celular en mano, le dijo que sólo esperaba a que se reflejara el depósito para que el paquete fuera trasladado, al mismo tiempo le pidió tomarle una foto para decir que él sería la persona encargada de llevar el paquete.

El tiempo transcurría y al no verse reflejado el depósito, el conductor de la plataforma de transporte le dijo que cancelaría el viaje, viaje solicitado por el usuario "Dani", también le pidió que por favor borrara la foto que le había tomado, ya que él no llevaría el celular que estaba dentro del paquete.

La señora le pidió que esperara para que su esposo le explicara, el conductor le dijo que no había problema, que ya había cancelado el viaje.

Elementos policiales detuvieron y amenazaron a conductor de plataforma

En ese momento dos patrullas de la Policía de Soledad llegaron al lugar, uno de los oficiales lo tomó del cuello y lo metió al domicilio.

Entre cinco oficiales comenzaron a golpearlo, le quitaron la cartera, revisaron sus documentos y su celular.

La señora presenció todo, lo acusó de borrar contenido de su celular, mientras le preguntaban a qué grupo delincuencial pertenecía.

Pasaron 30 minutos, entre amenazas de muerte, de mutilarlo y hacerle daño a su familia.

Los oficiales le exigieron que le marcara a su esposa para corroborar la información que él les había dado, mientras uno de los oficiales le apuntaba con un arma larga. Al corroborar los datos y volver a revisar su celular, lo dejaron ir bajo amenaza "porque no sabía con quien se estaba metiendo", él conductor subió a su vehículo y se marchó sin mirar atrás.

La denuncia ante las autoridades ya está interpuesta, sin embargo, pide al gobernador Ricardo Gallardo Cardona "de la manera más atenta me ayude a que mi caso, no quede impune, por favor, porque no es justo que personas honestas salgamos a ganarnos el pan día a día y oficiales como ellos abusen de su poder."

