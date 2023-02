La actriz colombiana Nina Caicedo, rechazada en el aeropuerto de Cancún.

MÉRIDA.- El Instituto Nacional de Migración informó anoche que "una actriz colombiana" fue inadmitida en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Medios internacionales dieron a conocer que se trata de Nina Caicedo, quien viajó a dicho destino turístico para celebrar su cumpleaños.

A través de su cuenta de Twitter, el INM publicó que a la extranjera no se le permitió ingresar al país por "no acreditar los requisitos establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, aunque no precisó cuáles.

El @INAMI_mx informa que una actriz de nacionalidad colombiana fue inadmitida para su ingreso al país por el Aeropuerto Internacional de Cancún, al no acreditar los requisitos establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento. pic.twitter.com/tfBpS7mnDJ — INM (@INAMI_mx) February 4, 2023

En la cuenta de Instagram de la actriz, la última publicación que estuvo visible fue una historia grabada desde el Aeropuerto Internacional "El Dorado", en Bogotá, Colombia. En la grabación se le observaba junto con una amiga.

En el mensaje, visiblemente emocionada, Nina anunció que realizaría un viaje para celebrar su cumpleaños, que fue ayer. En ese vídeo no reveló el destino al que se dirigía.

¿Qué le pasó a la actriz colombiana Nina Caicedo en Cancún?

La mujer llegó a Cancún en un vuelo de Volaris durante la mañana de ayer. El periódico El Tiempo reportó que antes de que le quitaran el celular, Nina Caicedo le alcanzó a decir a su papá que estaba incomunicada, que le había sido retirado su pasaporte y le habían dicho que tenía una restricción.

Nino Caicedo, padre de la actriz y compositor, agregó que había hablado con la cónsul de Colombia en Cancún y que esta le había dicho que Nina estaba bien y que la artista regresaría a Colombia en el vuelo de las 10 de la noche del viernes en vuelo de la misma aerolínea.

Nina Caicedo

¿Quién es Nina Caicedo?

Nina Caicedo es conocida por su participación en producciones como Azúcar, La esclava blanca, La niña y Enfermeras.

Es abogada de profesión e hija del compositor Nino Caicedo, autor de todos los éxitos de la orquesta Guayacán.