Ricardo Monreal pide a 'corcholatas' de AMLO detener sus campañas anticipadas

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal hizo un llamado a las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador a detener las presuntas ‘campañas anticipadas’ a las elecciones de 2024.

Durante una visita a Mazatlán, Sinaloa el también coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República dijo que pudo constatar la pinta de bardas y espectaculares en favor de los precandidatos del partido a la presidencia en los comicios de 2024.

Monreal Ávila también señaló que ahora que le retiraron el “veto” en Morena buscará emparejar la cancha con los otros precandidatos de Morena para “contrarrestar los 18 meses que le llevan por delante” las corcholatas de AMLO.

Piden freno a campañas anticipadas de Morena

Ricardo Monreal hizo un llamado a Morena y a las ‘corcholatas’ a la presidencia a detener las campañas anticipadas y enfocarse en realizar foros regionales en las sedes del partido para que sea la ciudadanía quien elija al candidato del partido para las próximas elecciones presidenciales.

“Debería ser una regla en el partido: que a partir de ahora haya una pausa y que solo sean foros regionales organizados en los estados en donde vayan los cuatro, los cinco, los diez (aspirantes) y que expongan a la militancia, a los simpatizantes o a los ciudadanos en general que quieran acudir a esos foros y en su momento decidir”.

El senador destacó que con esta estrategia se promueve el “no uso de recursos públicos, ni privados” y cómo aunque los recursos sean privados y de origen lícito si se utilizan en actividades de este tipo son ilegales.

Las presuntas precampañas de las llamadas “corcholatas” de Morena a la presidencia de México han sido criticadas en ocasiones pasadas por ciudadanos no simpatizantes del partido así como organismos de opinión.

Un total de 44 quejas se han presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2024 que incluyen la pinta de bardas, visitas a varias entidades del país y propaganda en redes sociales y espacios públicos.

Mientras que los otros aspirantes de Morena a la presidencia como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum criticaron las quejas en su contra que en ocasiones tacharon de infundadas o ‘campañas de desprestigio’ en su contra, el senador Ricardo Monreal alegó que las denuncias por presuntos actos de precampaña son un derecho de la oposición.

¿Quiénes son las “corcholatas” de AMLO?

La jefa de gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, el encargado de la Secretaría de Gobernación (Segob) Adán Augusto López Hernández y el senador Ricardo Monreal son señalados como las “corcholatas” de AMLO a la candidatura de Morena para 2024.

Al ser cuestionado sobre si confía en que López Obrador no busque influir en la elección del candidato de Morena, tras la percibida preferencia por Claudia Sheinbaum, el senador de la 4T dijo que sí pero no es ingenuo.

Monreal Ávila señaló que él apenas fue incluido en la lista de los aspirantes de Morena hace 15 días pero “yo confió en el presidente, yo lo que creo es que el presidente López Obrador es demócrata”.

Sin embargo reiteró que no le agrada el plan de que Morena levante la encuesta para elegir al abanderado presidencial, y prefirió que sea una “batería” de encuestas con tres principales y dos espejos realizadas por empresas independientes y con experiencia.

“Estoy abajo en las encuestas porque no era mencionado, porque el partido mismo no me refería y porque parecía una exclusión ordenada en el partido. Durante 18 meses fue un caminar adverso y así lo reconozco, pero a veces no se me menciona en las conferencias como hermano, pero yo soy un hermano pródigo”, acusó el senador.

¿AMLO vs Ricardo Monreal? Así fue la última controversia

Aunque Ricardo Monreal dijo confiar en que López Obrador favorecerá a un aspirante sobre otros en las encuestas de Morena ni elegirá favoritos, el presidente admitió que sí tiene diferencias de pensamiento con el senador.

Durante su conferencia ‘mañanera’ del 3 de febrero, López Obrador dijo que sintió como “una réplica” a su deseada reforma del Poder Judicial el posicionamiento del senador sobre elegir el Derecho sobre la Justicia.

"Yo sostengo lo opuesto", acusó el presidente desde Palacio Nacional al exhibir la opinión de Ricardo Monreal, quien a su vez respondió en redes sociales que “no debe existir diferencia entre uno y otro” y “si algo es legal, debe también ser justo, y viceversa”.

“Ricardo Monreal con que sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. No podríamos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida”, expresó López Obrador el viernes pasado.