Salinas Pliego veta a Werevertumorro de sus empresas. Así fue su pleito en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego tuvo una pelea en redes sociales con el youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, tras la derrota del Mazatlán FC ante el Club Juárez.

Mazatlán FC perdió ante el Club Juárez 3 a 1 durante el partido en el estado Cañeros el pasado 3 de febrero, con lo cual el equipo quedó en el último lugar de la tabla general de la Liga MX, lo que enojó a Salinas Pliego y llevó a la pelea con el youtuber.

Pleito entre Salinas Pliego y Werevertumorro ¿Cómo inicio?

En su cuenta de Twitter el empresario escribió: “Dan pena estos cañoneros. Habrá cambios de fondo”, a lo que el youtuber respondió “te ayudo, Ricardo” pero el dueño de TV Azteca no tomó bien el comentario.

"Primero que nada hábleme de usted… segundo, a ver dígame a quien más ha ayudado y cuáles fueron los resultados, tercero, cuánto cobra y por qué tan caro. Saludos y buen sábado!", escribió Salinas Pliego ayer sábado 4 de febrero.

Primero que nada hábleme de usted… segundo, a ver dígame a quien más ha ayudado y cuáles fueron los resultados ??, tercero, cuánto cobra y por qué tan caro ??



Saludos y buen sábado! https://t.co/bc6iDG2nWt — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 4, 2023

“¿Conoces la creación de contenido en México? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito contrátame y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR”, respondió Werevertumorro, con lo cual se elevó el tono de la discusión.

Conoces la creación de contenido en Mexico? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito “contratame” y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR. https://t.co/orUaWwpNNU — GABO MONTIEL (@werevertumorro) February 4, 2023

Salinas Pliego veta a Werevertumorro

Con la respuesta del creador de contenido, Salinas Pliego recriminó que pudiera ayudarle en algo: “Soy multimillonario en gran parte gracias a la creación y difusión de contenido, ¿o tú me vas a enseñar a mí de creación de contenido?”, escribió.

El empresario agregó un “saludo” y “agradecimiento” pero señaló al director de Grupo Salinas, Javier Ferrer, que el youtuber está vetado de ahora en adelante: “Gracias por ofrecerme ayuda, no la necesito... espero tu nunca necesites la mía @JavierFerrerBGS el joven no es bienvenido en GS”.

Soy multimillonario en gran parte gracias a la creación y difusión de contenido, ¿o tú me vas a enseñar a mi de creación de contenido? ??



Saludos y gracias por ofrecerme ayuda, no la necesito... espero tu nunca necesites la mía @JavierFerrerBGS el joven no es bienvenido en GS. https://t.co/fH2WqdzOTL — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 5, 2023

En respuesta Werevertumorro aseguró que se “retiraba” ya que no podría trabajar en Twitch, Youtube, Facebook, Apuestas, Podcast ni con otros patrocinadores que son parte de Grupo Salinas pero recordó a Ricardo Salinas que fue él quien buscó una colaboración.

“Por cierto quien quería hacer algo eras tú, no yo. Bendiciones con el Maza”, escribió el youtuber e incluyó la captura de pantalla de un mensaje en Twitter de Salinas Pliego proponiéndole trabajar juntos.

Gracias por lo de joven!

Ni modo Banda ya no voy a poder trabajar en Twitch, Youtube, Facebook, Apuestas, Podcast ni mis patrocinadores que son parte de GS ??

Por cierto quien quería hacer algo eras tú, no yo. Bendiciones com el Maza https://t.co/qvAl2tntVp pic.twitter.com/jwDvysgV4T — GABO MONTIEL (@werevertumorro) February 5, 2023

“Tiene razón, yo lo invité (así como a su hermano) y no pudo venir... simplemente yo me equivoqué con usted, pensé que era buena idea aprender de jóvenes influencers, lo bueno para ambos, es que eso no va a suceder”, replicó el empresario.

Tiene razón, yo lo invité (así como a su hermano) y no pudo venir... simplemente yo me equivoqué con usted, pensé que era buena idea aprender de jóvenes "influencers", lo bueno para ambos, es que eso no va a suceder ??.



Bendiciones con su carrera, el que se sube se pasea ?? https://t.co/2KDhLRcda3 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 5, 2023

Con dicha respuesta terminó, al menos por ahora, la pelea entre Salinas Pliego y Werevertumorro.