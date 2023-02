Aplauden labor de maestra; enseña lenguaje de señas para comunicarse con alumna (Vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien las redes sociales destacan muchos hechos virales que muchas veces resultan grotescos o violentos, en esta ocasión se reconoce la labor de una maestra que, acompañada de una alumna sordomuda, acude a los salones de la escuela para enseñar a otros alumnos el lenguaje de señas necesario para comunicarse con la estudiante.

Los hechos fueron difundidos a través de la cuenta de FB de la madre de la menor. En el vídeo posteado por la madre destaca el siguiente mensaje:

"Por qué también las buenas acciones se cuentan ,ya cómo saben por ahí le andan echando a la Maestra Maricela ,pues las que no la conocen y solo hablan por hechar aquí está una bonita acción se toma el tiempo de llevar a su alumna por todos los salones para que los niños también enseñen a comunicarse con ella".

En el vídeo compartido por Yessi Yadi García se puede escuchar como la maestra, acompañada de Milagros, les explica a sus compañeros dicha alumna no habla ni escucha, por lo que es difícil para ella expresarse. Acto seguido, la maestra explica a los alumnos cómo es que Milagros saluda y da los buenos días, así como la forma en que ella se despide con la seña de "hasta mañana".

La maestra también le explicó a los alumnos que si en algún momento le hablan a Milagros y ella no les saluda o les responde, no es por grosera, si no por la condición que anteriormente les explicó. "Vamos a tratar que ella pueda socializar con todos. Como una niña sin ningún detalle", señaló.

La empatía de la profesora ha sido aplaudida en redes sociales.