No todas las galletas se pueden consumir por los pequeños de la casa porque contienen edulcorantes que no se recomiendan, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuáles son las marcas de galletas que no deben consumir los niños. Aquí toda la información.

Estas galletas dañan a los niños por exceso de azúcar y edulcorantes: Profeco

Profeco: ¿Qué galletas no deben consumir los niños?

Luego de analizar 48 productos, 18 galletas Marías, 3 digestivas, 18 saladas y 9 de animalitos la Profeco dio a conocer sus resultados en la Revista Profeco del mes de febrero. La Profeco encontró que las galletas digestivas y Marías bajas en azúcar de la marca"Gullón" no deben consumirse por los niños porque contienen edulcorantes, específicamente:

Galleta digestiva Gullón, zero sin azúcares, de 400 gramos, esta presentación sí advierte que no se recomienda para niños.

de 400 gramos, esta presentación sí advierte que no se recomienda para niños. Galleta Digestive Gullón 33% menos grasa, de 400 gramos. A pesar de que tiene el etiquetado de alerta de que contiene exceso de calorías, azúcares y sodio, no dice que no sea recomendable para menores de edad.

33% menos grasa, de 400 gramos. A pesar de que tiene el etiquetado de alerta de que contiene exceso de calorías, azúcares y sodio, no dice que no sea recomendable para menores de edad. Galletas Marías sin azúcar, Gullón, de 400 gramos, que sí contienen la etiqueta que recomienda no darlas a niños.

Este mes en la @RdelConsumidor hicimos un estudio a las galletas saladas, a las galletas de animalitos y a las galletas marías.

No se lo pierdan, hagan compras informadas y cuiden su salud, entérense de las sorpresas que nos llevamos. uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/rpV1NoVCPd — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) February 3, 2023

¿Qué galletas tienen más grasa y azúcar? Profeco revela marcas

Al menos hay ocho presentaciones de galletas saladas y Marías que tienen mejor contenido de lo que declaran, más grasa de lo que dicen tener e información incompleta, alertó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Las presentaciones de galletas en las que se encontró esta situación de información falsa son:

Golden Hills galletas Marías, tiene hasta 27.9 gramos menos del contenido neto del que declara.

tiene hasta 27.9 gramos menos del contenido neto del que declara. Ke precio galletas Marías, ya que "no es veraz en el contenido energético declarado en la tabla nutrimental".

ya que "no es veraz en el contenido energético declarado en la tabla nutrimental". Galletas Marías Chedraui que "tiene hasta 59.5 gramos menos contenido neto del que declara".

que "tiene hasta 59.5 gramos menos contenido neto del que declara". Cuétara saladas que dicen ser "LA SALADA MÁS CRUJIENTE", con lo cual incumple la Norma Oficial Mexicana 051 por ser potencialmente engañosa la leyenda. Además de que contiene 9.5 g gramos cada 100 gramos de azúcares y no los declara.

que dicen ser "LA SALADA MÁS CRUJIENTE", con lo cual incumple la Norma Oficial Mexicana 051 por ser potencialmente engañosa la leyenda. Además de que contiene 9.5 g gramos cada 100 gramos de azúcares y no los declara. Golden Hills galletas saladas que no declara que contiene 6.5 gramos por cada 100 gramos de azúcares.

que no declara que contiene 6.5 gramos por cada 100 gramos de azúcares. Great Value, galletas saladas, sabor mantequilla, para botanear, tienen información poco veraz porque contiene hasta 68% más grasa de la declarada.

sabor mantequilla, para botanear, tienen información poco veraz porque contiene hasta 68% más grasa de la declarada. Milena Cracker que contiene hasta 35% más grasa de la declarada en el etiquetado.

que contiene hasta 35% más grasa de la declarada en el etiquetado. Precíssimo galletas saladas que contiene 5.9 gramos /100 gramos de azúcares y no los declara en el etiquetado.