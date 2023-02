Margarita Zavala seÃ±ala complicidad de AMLO con delincuentes, los 'abraza y defiende'.

Luego de las acusaciones que han resultado del Juicio contra Genaro García Luna donde señalalaron al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de tener un pacto criminal durante su gestión federal, la diputada Margarita Zavala lo contrastó con la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de complicidad con los delincuentes, porque los 'abraza, defiende y libera'.

Durante la sesión de este jueves, negó que durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa éste hubiera efectuado pacto alguno y lo contrastó afirmando que es en la gestión de AMLO donde los delincuentes actúan al amparo del poder del titular del Ejecutivo.

Hay que recordar que quien fuera fiscal en Nayarit, Edgar Veytia, declaró que Genaro García Luna y Felipe Calderón ordenaron al entonces apoyar al Cártel de Sinaloa encabezada por "El Chapo" Guzmán,

La acusación ya había sido desmentida por Felipe Calderón en su cuenta de Twitter: "Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales".

Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales

En la sesión de la Cámara baja con motivo del Día de la Fuerza Aérea Mexicana Margarita Zavala inició su intervención agradeciendo la solidaridad a al "gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado de 2006 a 2012" encabezado por Felipe Calderón.

Así el posicionamiento de la diputada @Mzavalagc . Dice que el gobierno de 2006-2012 no pactó narcotraficantes, no los abrazó ni los liberó, ni protegió contra la extradición. #FelipeCalderón pic.twitter.com/QvO4IupUXy

"No hubo pacto político con criminal alguno, en cambio, la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos (con el gobierno de AMLO) es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. No sólo los abraza, los defiende, los libera, no los extradita y hasta pide su extradición. Ya quisiéramos presidentes valientes, ya quisiéramos partidos responsables, sirva también mi solidaridad a la Fuerza Aérea mexicana que no merece ni a Morena ni a sus aliados en el gobierno"