Confrontación del PAN y Morena en la Cámara Alta por marcha en defensa del INE

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La concentración del domingo pasado en el Zócalo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) confrontó ayer a Morena y el PAN en la sesión del pleno del Senado.

Los senadores panistas colocaron en sus escaños un cartel con las leyendas “Nos faltó Zócalo” y “La Ley sí es la Ley”.

En tribuna, la vicecoordinadora de la bancada panista, Kenia López Rabadán, agradeció a los miles de personas que “con valentía y visión democrática” participaron en la movilización.

“Sin lugar a duda nos faltó Zócalo porque estuvo desbordado, más allá de la violencia de López Obrador, tratando de desvirtuar esta marcha pacífica. México dice ‘¡ya basta!’. Sin lugar a duda este domingo ha sido un día democrático rosa a favor de las instituciones”, señaló.

“Obviamente eso no le gusta al Presidente, a este presidente populista y mentiroso... eso no le gusta a López Obrador porque lo que él quiere es cooptar al INE, lo que él quiere es amarrar al árbitro electoral, y por eso México salió a las calles, para decirle a López Obrador: ‘se está equivocando’”, acotó.

La senadora de Morena Antares Vázquez celebró la democracia mexicana, en la que, dijo, hoy la oposición tiene total libertad de marchar y expresarse sin ningún problema. “Celebro que la actual oposición goce de la libertad que nosotros nunca gozamos, porque a nosotros nos reprimieron, a nosotros nos echaron gases, hubo muertos en las represiones que los gobiernos anteriores nos hacían, y ahora este domingo marcharon por las calles de la ciudad y en el Zócalo capitalino aquellos que nos gritaban ‘bola de flojos’, ‘pónganse a trabajar’, marcharon con lonas en contra de una dictadura. Valiente dictadura que no les impidió el paso, que no los reprimió”, dijo.

En respuesta, la panista Xóchitl Gálvez recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ha llenado el Zócalo 60 veces. “No me checa lo que estoy escuchando porque el Presidente dijo que hizo 60 manifestaciones y yo no veo que le hayan impedido llegar”.

Dijo que también en los gobiernos anteriores había libertad de manifestación, pero los presidentes del pasado “no ofendían de manera sistemática a los opositores como lo hace él”.

Rechazo al pasado

“Yo marché al lado de miles de miles de mexicanas y mexicanos libres y solo tienen en la mente algo: no quieren el regreso al pasado, el regreso al ratón loco cuando esos gobiernos de Manuel Bartlett que ustedes representan, porque Manuel Bartlett es el ideólogo de Morena, él realmente es el peor mapache electoral, él le robó la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y ustedes lo tienen en su gobierno.

Entonces, no se hagan que no saben de qué les estamos hablando. Les estamos hablando de cuando se caía el sistema, estamos hablando de cuando votaban los muertos, les estamos hablando de cuando hacían fraudes electorales, y hoy esos personajes los tienen insertados en Morena, por eso quieren desplazar al INE, por eso no les gusta la democracia”, remarcó la senadora Gálvez.