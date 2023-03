''¿Quién pompó?'': Santiago Creel lanza reto a AMLO; lo tacha de ''malagradecido''

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados de México, lanzó un reto al mandatario Andrés Manuel López Obrador, luego de ser señalado entre los integrantes de la oposición que se han enriquecido presuntamente a través de la corrupción.

En un vídeo a través de sus redes sociales, el panista no solo retó al presidente a declarar sobre sus ingresos, pues incluso le tachó de "malagradecido" , toda vez que le recordó que fue uno de los abogados que lo defendió "sin cobrar un peso".

"Qué falta de memoria tienes, se te olvidó que fui, ni más ni menos tu abogado, durante varios años, sin cobrarte un peso", destaca Santiago Creel en el vídeo de poco menos de tres minutos.

Insistió en que su patrimonio lo tiene completamente declarado en sus cuentas de banco, y añadió:

El dirigente puntualizó que sus ingresos y propiedades son producto de un patrimonio familiar "que se ha administrado con responsabilidad" y social, además de que durante años trabajó en un conocido despacho de abogados con prestigio incluso internacional.

"Antes de ser servidor público, durante muchos años, me he dedicado a la abogacía de manera destaca, dirigí una de las firmas de abogados más reconocidas del país y del extranjero".

Fue en este punto que el panista le recriminó al presidente su falta de memoria e incluso le recordó que durante los años en que le representó también le llevó a su casa y que él mismo es testigo del patrimonio que tiene, el cual -insiste- continúa intacto.

"No solo fuiste con tu hijo a mi despacho en el edificio Omega, fuiste a mi casa, te recibí con mi familia, merendaste, platicamos hasta de nuestras historias de vida, conociste mi casa, mis muebles, mi estilo de vida. Y eso, tú lo sabes, no ha cambiado".

Incluso le recordó a López Obrador que coincidieron en la lucha por la democracia: "Hoy pasaste de ser un luchador social a un déspota. Por favor, Andrés Manuel, vete en el espejo".

En este punto, el político lanzó el reto al presidente de declarar sobre su propio patrimonio.

"Ya que hablaste de dinero, ¿por qué no le explicas a México de qué viviste durante doce años, sin trabajar? Y presumes no tener cuentas de banco. Entonces, como dice Chico Ché, '¿quién pompó?' Así que a mí con ese cuento no me vengas".