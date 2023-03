CIUDAD DE MÉXICO.— Este viernes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los militares y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizan labores de inteligencia e investigación para no usar la fuerza, luego de darse a conocer que la Sedena espió a un defensor de derechos humanos en Tamaulipas.

“Se tiene que hacer investigación, que no espionaje que es distinto, el Instituto de Inteligencia (CNI) hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza", dijo el mandatario.

El titular del Ejecutivo dijo que no hay ninguna ilegalidad en el trabajo que realiza el CNI en conjunto con la Sedena.

“Desde luego siempre están en contra de nosotros…. todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad", aseguró López Obrador.

Sobre las escuchas a un defensor de derechos humanos y tres periodistas, a través del malware Pegasus, el presidente López Obrador dijo que está informado del trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el CNI, que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada.

“Ese es el propósito, básicamente nada más que le quede claro nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor", dijo el mandatario.