México y EE.UU. irán juntos contra crisis de fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Marcelo Ebrard Casaubón, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció ayer que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron iniciar una campaña binacional a la brevedad para combatir el consumo de fentanilo.

En entrevista con medios de información tras finalizar la reunión de tres horas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, la asesora de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Liz Sherwood-Randall, y el embajador Ken Salazar, el canciller aseguró que éste será el esfuerzo más grande que se ha hecho en toda la historia de ambas naciones para brindar información de los efectos de esta droga a los jóvenes y a las familias.

Ebrard indicó que hoy viernes, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dará más detalles de esta campaña. “Va a ser una campaña binacional de los dos gobiernos, que cada quien haga parte de lo que le corresponde y el presidente (López Obrador) sugirió, pidió, propuso, que se haga a la brevedad, entonces seguramente mañana (hoy) en la mañanera dará detalles de esto, pero sí es el esfuerzo más grande que se ha hecho en toda la historia entre México y Estados Unidos para allegar de información a los jóvenes y a las familias”, dijo el canciller.

Afuera de Palacio Nacional, Marcelo Ebrard aseguró que esta campaña será “sumamente intensa” y sin precedentes, pues señaló que la mayoría de la población de Estados Unidos y México conoce los efectos de esta potente droga.

“Es una campaña que va a ser sumamente intensa, sin precedentes, me parece un paso interesante, importante porque los dos presidentes dijeron, cuándo fue la Cumbre, que se debía atender la causa y una de las causas ¿cuál es? pues es que no se conoce, no se tiene la información correcta por parte de los jóvenes y de las familias, no se conoce”.

“La mayor parte de la gente no sabe ni siquiera qué es el fentanilo, entonces se tiene que realizar (la campaña) a tiempo para evitar que aumente el consumo en el país, esa es la preocupación del Presidente, y ya se acordó hoy (por ayer) que así va a ser”, puntualizó.