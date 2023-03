PapÃ¡ dio a sus hijos yogurt envenenado en Chiapas; dos perdieron la vida

CHIAPAS.- La Policía de Investigación detuvo a Edi Humberto "N", como presunto responsable de homicidio calificado por la muerte de sus dos hijos, una niña de 1 años y 6 meses de edad y un adolescente de 13 años de edad, luego de que consumieran un yogurt y sufrieron intoxicación por envenenamiento en el Barrio San José, municipio de Amatán, Chiapas.

Por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que presunto homicida fue aprehendido por policías y puesto a disposición del Juez de Control para que determine su situación jurídica.

Luego de 18 años viviendo en pareja, tiempo en el que fue víctima de violencia, Julia se separó de Eddy Humberto, el padre de sus siete hijos. Tras la ruptura, hace cuatro meses el hombre visitaba a sus hijos cada fin de semana. Pero el domingo pasado intentó asesinarlos a ellos y a su expareja; dos de los niños murieron

Yogurt envenenado por el padre

De acuerdo con las investigaciones, el pasado domingo 5 de marzo, las víctimas ingirieron los yogures que su padre Edi Humberto "N" les envió con su hermano menor.

Los menores, "se sintieron mal y fueron llevados por su madre Julia "N" al hospital básico de Amatán, donde minutos más tarde fallecieron debido a una intoxicación por envenenamiento", detalló la Fiscalía.

?? Hombre envenenó a su ex pareja y a sus hijos como venganza tras separación en #Chiapas



Utilizó yogurt para llevar a cabo el crimen; la familia exige justica



uD83DuDCFA La información con @Carloszup en #MILENIODelMediodía pic.twitter.com/DfL4CjVz2f — Milenio (@Milenio) March 9, 2023

Julia tiene cinco hijos más con Eddy; uno de ellos es Aristeo, quien huyó de casa ante la violencia de su padre y este le amenazó.

"El me amenazó diciéndome que volviera con él; y porque no volví me dijo 'te vas a arrepentir, te voy a pegar donde más te duele' y el muy desgraciado cumplió su palabra, quitándome a dos de mis hermanos. Quiero que se haga justicia", dijo.

El lunes, la Fiscalía General informó que además de los dos menores fallecidos cuatro personas más, la madre y tres menores, eran atendidos en el hospital básico comunitario de Amatán.

El reporte consignó que la noche del domingo, personal del hospital básico comunitario de ese municipio denunció ante las autoridades ministeriales el ingreso para su atención médica de seis personas "por intoxicación al ingerir, al parecer yogurt".

Según el informe policial homologado, tres menores de tres, 10 y 12 años de edad, así como la madre de nombre Julia "N", recibían atención médica y su estado de salud se reportaba como "delicado", refirió la Fiscalía.

A través de la Fiscalía de Distrito Norte se inició en aquel momento una carpeta de investigación por el presunto delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables.