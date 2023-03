Reportera cuestiona a AMLO por espionaje, le responde con evasivas y acusaciones (VÍDEO)

La conferencia mañanera de este viernes se tornó tensa durante varios minutos, cuando la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, se enfrentó a Andrés Manuel López Obrador para cuestionarlo por un caso de espionaje de Sedena contra un activista, pero el presidente titubeó en varios momentos, le dio la vuelta a cuestionamientos de la reportera y terminó acusando a su medio de estar "al servicio de la oligarquía".

Nayeli Roldán, quien por segunda ocasión cuestiona al presidente cara a cara en una mañanera, explicó al presidente que no se trataba de una acusación sin pruebas, pues cuenta con documentos oficiales que confirman que la Sedena espió a civiles en el actual sexenio.

Los documentos, explicó, son el resultado de una investigación de R3D, Social Tic, Artículo 19, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.

¿"Venganza" de AMLO contra Nayeli Roldán?

Cabe señalar que el martes 4 de octubre de 2022 la periodista cuestionó al presidente por el espionaje que se atribuye a Sedena, pero al día siguiente fue objeto de ataques en la sección "Quién es quién en las mentiras", lo que fue considerado una venganza del gobierno de López Obrador .

Este viernes, luego de que Nayeli expuso a AMLO que tenía pruebas del espionaje a cargo de la Sedena le preguntó: "Presidente, ¿sabía de esto y usted lo autorizó?"

Vaya exhibida la que le dio Nayeli Roldán al gran evasor de la verdad en la bananera.



Ya no sabía dónde meterse.



Su única respuesta ante la evidencia presentada; “ustedes están en mi contra”. pic.twitter.com/CEsKyE9RKU — José Antonio Crespo (@JACrespo1) March 10, 2023

"Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno (federal) hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza", respondió.

Sin embargo, la reportera le aclaró que la Sedena no tiene facultad de espiar a civiles, pero lo hace.

Documentos que prueban espionaje de Sedena a civiles

Explicó que como prueba cuentan con un documento oficial interno de la Sedena localizado mediante el hakceo que realizó Guacamaya (Likes).

"Se trata de un documento elaborado por el entonces títular del Estado Mayor de la Sedena y por la subjefatura de Inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval".

"Este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raymundo Ramos, un defensor de derechos humanos con tres periodistas.

Nayeli Roldán de #AnimalPolítico acorraló al Presidente.



Esto por el tema de espionaje contra civiles.



La mañanera no estaba preparada para una clase de periodismo serio.



Sólo basta escuchar las respuestas iracundas del Presidente.



uD83EuDDF5 pic.twitter.com/It7WDNpZOP — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) March 10, 2023

"Entonces, aquí la cuestión, presidente, es, la Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal porque esto no se considera inteligencia sino espionaje, al meterse a sus conversaciones personales. Y, nuevamente le preguntaría, ¿es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle, es decir que se trata de espionaje?

AMLO intenta defender a Sedena: "Es trabajo de inteligencia"

En ese momento comenzó a notarse al presidente López Obrador incómodo, con gesto adusto.

"Me informa y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado, y que tiene como propósito conocer sobre movimientos u operaciones de la delincuencia organizada".

"Nosotros no espiamos a nadie; no es el tiempo de los gobiernos neoliberales; nosotros hicimos aquí el compromiso de que no ibamos a espiara ningún opositor". La periodista Nayeli Roldán en la mañanera de AMLO

"El caso que está mencionando, de este defensor de derechos humanos, fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalandolo que tiene vínculos, presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos, y aquí dijimos, que eso no nos correspondía a nosotros".

"Pero, no nos vamos a poder poner de acuerdo porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior, y se lo puedo probar, entonces, estan siempre en contra de nosotros, de todas maneras, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse, y nosotros el derecho de réplica".

“No es espionaje, es inteligencia” afirmó @lopezobrador_ luego de ser cuestionado que en este sexenio, el Ejército espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el sistema Pegasus. El presidente dijo que “es mejor usar la inteligencia que la fuerza”. pic.twitter.com/bzByQSrPvs — Animal Político (@Pajaropolitico) March 10, 2023

El presidente dice que espionaje es lo que le hicieron a él

Entonces la reportera le cuestiona: "Presidente, no solamente se hizo al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, sino también a dos periodistas más".

"¿Bajo qué argumento legal, cuál es la base legal para que se hubiese hecho este espionaje en contra de un civil, en este caso que tenemos ya está confirmado el reporte de la Sedena al secretario de la Defensa?".

Nayeli Roldán que ACORRALÓ a López, CIERRA de manera MAGISTRAL. uD83DuDC4FuD83DuDC4F



López se alteró al grado de insultarla, como hace siempre que no tiene respuestas.



La periodista que llegó de manera objetiva, con PRUEBAS de lo que se había publicado en Animal Político. pic.twitter.com/BiRrLP20Ar — Ryo uD83DuDC9E (@_ryo_hermoso) March 10, 2023

El presidente de nuevo negó que se trate de espionaje, sino de "inteligencia", e insiste que espionaje es lo que padeció él durante muchos años.

"Independientemente de eso, si ya sabemos que todos los medios, con honrosas excepciones, están en contra de la transformación, ¿para qué vamos a espiar a Animal Político?, si es cuestión nada más de ver lo que publican, no tiene ningún sentido".

"Hicieron un escándalo, por eso me enteré, porque, la gran nota es que de una universidad del extranjero, de Canadá, había descubierto que nosotros espiabamos, y le digo, no es cierto; sí hay Inteligencia, porque si no, ¡imagínense!, ¿cómo se enfrenta a los delincuentes?".

El espionaje tiene que ver con la persecución política uD83EuDD86. No va a venir el Gral. Audomaro Martínez, a explicar nada porque ustedes no van a poner la agenda ni les vamos hacer el caldo gordo para sus notas uD83EuDD86 pic.twitter.com/YW5qKUf8uC — Avi uD83EuDD86 (@avieu) March 10, 2023

Momentos de tensión en la mañanera de AMLO

"¿Qué vidas se han salvado, Presidente, o cual ha sido el efecto de espiar a un defensor de derechos humanos o periodistas?", cuestionó Nayeli Roldán.

El presidente interrumpe la pregunta y apunta: "No, no, no, eso no, eso es otra cosa, estamos hablando de la delincuencia".

Animal Político descubrió que la SEDENA espió a activistas de DDHH, lo que es un delito



La periodista Nayeli Roldán acorraló a @lopezobrador_ y le pidió aclarar el caso



Y la respuesta del peje demuestra lo poco que le importa hacer valer la ley en Méxicopic.twitter.com/4wAtTx1gVk — Luis Javier Flores (@JavFloss) March 10, 2023

Nyeli pregunta de nuevo: "¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles que le menciono?".

AMLO responde "no sé, no sé".

"Sí sé perfectamente que el objetivo de Animal Político y de "Página 19" —corrige— Artículo 19, y de Carmen Aristegui, pues es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos, de eso no tengo duda".

Recuerdan al presidente que es información oficial de Sedena

La periodista pregunta: "Pero en este caso, presidente, es información oficial de la Sedena, es un reporte interno, y mi pregunta es, ¿Cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la Secretaría de la Defensa?".

La respuesta de López Obrador fue: "No me explicaron nada, es que eso seguramente tiene que ver con el trabajo de Inteligencia que llevan al cabo los organismos encargados de hacer este trabajo".

El cel no ha tenido tregua desde la mañana. Siguen y siguen llegando notificaciones uD83DuDE31uD83DuDE05

Prometo leerlas y responderles en el transcurso del día, también a los de Wa.

Por lo pronto: muchísimas gracias por sus mensajes de apoyo al periodismo que hacemos, que es para ustedes. uD83EuDD79 — Nayeli Roldán (@nayaroldan) March 10, 2023

"O sea, ¿Usted no supo de este espionaje en específico?", otra pregunta de Nayeli.

Y el presidente responde: "No, y les tengo confianza a los mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje, es decir, no somos iguales, si por eso no han podido Animal Político y Reforma, que es lo mismo, y Carmen Aristegui, pues es alumna de Junco, del Reforma; no han podido, precisamente por eso".

"Pero, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo porque son dos posturas distintas contrapuesta, es un periodismo que representa al conservadurismo, le diría que es un periodismo que representa a los corruptos, a los que se sentían dueños de México, y que, ahora, ya no tienen los privilegios que tenían antes. Ese es el fondo". La periodista Nayeli Roldán cuestiona al presidente Andrés Manuel López Obrador por un caso de espionaje

¿Cuál es la diferencia entre espionaje e inteligencia?, esto responde AMLO

Nayeli Roldán insiste y pregunta: "Presidente, ayudenos a entender, ¿Cuál es la diferencia entre Inteligencia, esta que mencionó usted, y espionaje?".

El presidente responde: "Pues, el espoionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores; lo que nosotros padecimos durante años".

"Yo cuando empecé en Tabasco como opositor, haya por 1988, tenía enfrente de mi casa, día y noche, un carro de espionaje, del grupo de espionaje del régimen, y desde luego, intervenidos todos los teléfonos, todo eso lo padecimos, ¡bueno!..."

"(Se dirige a la periodista) Ahorita te voy a decir qué cosa es espionaje, lo que hacía el finado Nazar Haro, para que nos entendamos y te voy a decir también qué es inteligencia, o sea, para diferenciar".

@nayaroldan con pruebas de que el gobierno por medio de la Sedena y el software Pegasus ESPÍA A CIVILES, pregunta al presidente que diferencia hay entre inteligencia y espionaje. uD83DuDE48



Y el presi se le arranca en ofensas cuando Nayeli Roldán pide que Audomaro vaya y explique.uD83DuDC47uD83EuDD2C pic.twitter.com/GpR3kRQotd — Ryo uD83DuDC9E (@_ryo_hermoso) March 10, 2023

La periodista insistió:"¿La base legal no importa, presidente?".

"No, claro que sí. El Estado Mexicano tiene una oficina de inteligencia y tiene facultades", contesta AMLO.

Al final, la periodista ofrece dejarle las pruebas, "no son inventos, este es el documento oficial de la Sedena donde, insisto, aquí se da cuenta de las comunicaciones en el teléfono personal de un civil e incluso la recomendación de este documento es que se proporcione con carácter confidencial a la Policía Ministerial para que sirva como elemento de juicio para su investigación".

"Le voy a dejar ésto, le voy a dejar el resto de las pruebas de lo que publicamos para que pudiera revisarlas, por favor, y bueno pues, nada más recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas".

uD83DuDEA8 Se tiene que hacer investigación, no espionaje, nosotros sostenemos que es mejor usar la inteligencia y no la fuerza. No hay ninguna ilegalidad, estoy enterado. “Raymundo Ramos tiene presuntos vínculos con la delincuencia organizada: AMLO® uD83EuDD86 pic.twitter.com/ZCtwwxGmFc — Avi uD83EuDD86 (@avieu) March 10, 2023

El presidente arremete de nuevo contra Animal Político

Y, evidentemente molesto, de nuevo el presidente acusa a Animal Político: "No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder".

"El periodismo de ustedes no está cerca del pueblo, ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fueros, ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto, que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación".