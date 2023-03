Marcha en CDMX a favor de militares detenidos por la masacre en Nuevo Laredo (VÍDEOS)

CIUDAD DE MÉXICO.- Soldados en activo, retirados y jubilados junto con familiares y amigos de elementos del Ejército Mexicano realizan una marcha en CDMX a favor de los elementos detenidos por la masacre en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con corresponsales de El Financiero y medios nacionales, al menos medio millar de personas se reunieron en el Ángel de la Independencia la mañana de este domingo 12 de marzo e iniciar la marcha rumbo al Zócalo capitalino.

Los manifestantes visten ropa color verde olivo, pantalones o camisolas con camuflaje y algunos con ropa de civil para pedir la defensa de los derechos de los elementos de las Fuerzas Armadas, según expresaron en su convocatoria.

Noticias Relacionadas Nuevo Laredo: Acusan a militares de asesinar a cinco jóvenes

El Financiero reportó que la marcha iba encabezada por personas como Rosalio López, subteniente en retiro.

“Se ve, se siente, el Ejército está presente!”, “¡Soldado, amigo, el pueblo está contigo!”, fueron algunos de los lemas que gritaron los manifestantes que también marcharon con pancartas con leyendas como “También los soldados tienen derechos, ya basta de abusos en su contra”.

Al grito de "Escucha, esta es tu lucha" y

“Soldado amigo, el pueblo está contigo"



Avanzo el contingente de ciudadanos, militares y ex militares hacia el #Zocalo de la #CDMX, para pedir la liberación de los elementos de #NuevoLaredo



?? Víctor Camacho @SEDENAmx @SEMAR_mx pic.twitter.com/4USUsn02IS — Reynaldo Mendoza Salas (@reeymendoza) March 12, 2023

Se espera que la manifestación avance hasta el Zócalo de la Ciudad de México para instalar un mitin en las puertas de Palacio Nacional.

Vídeos de marcha de militares por detenciones en Nuevo Laredo

??Quien encabeza la marcha es una persona identificada como el subteniente en retiro Rosalio López, quien pide al presidente @lopezobrador_ que no haya persecución política contra los familiares de militares por marchar. pic.twitter.com/E29PjmkBti — Animal Político (@Pajaropolitico) March 12, 2023

#CDMX el contingente de militares en activo y en retiro arriban al zócalo de la capital, donde realizarán un mitin



LA MARCHA DEL HARTAZGO DE MILITARES contra la Alianza de @lopezobrador_ y @PartidoMorenaMx con el narco



LA TOMA DE LA PLAZA ESTA CONCRETADA #México #MUNDO pic.twitter.com/mqYqzPYW4f — Lalo Hernández (@lalohdeza) March 12, 2023

?? URGENTE: Familiares de militares y de militares presos encabezan una marcha en favor de las Fuerzas Armadas en la #CDMX. Los inconformes cuestionan las decisiones tomadas desde el Gobierno de @lopezobrador_ que ponen a los efectivos militares en situación vulnerable. pic.twitter.com/nib8jomuGV — Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) March 12, 2023

#HijosDeMx pese a que el gobierno federal y la SEDENA quisieron desactivar la marcha, militares y sus familias salen a las calles para exigir apoyo al Ejército



Cada vez más, lo que se dice en palacio, genera descontento y lleva a las calles????#MxVaConLaSCJN pic.twitter.com/Xq8Oiywuks — Clau ? ?? #HijosDeMx ???? (@Princess_Clau) March 12, 2023

Familiares de militares presos partierone en marcha del Monumento a la Independencia, en la CDMX. Los inconformes cuestionan decisiones de altos mandos que ponen a la tropa en situación vulnerable.



Video: Óscar Mireles pic.twitter.com/mGWYgaDMsN — REFORMA Nacional (@reformanacional) March 12, 2023

Avanza marcha de militares, exmilitares y familiares desde la Glorieta del Ángel de la Independencia, protestan en defensa de los soldados y marinos que están encarcelados por presuntos delitos cometidos "en el cumplimiento de su deber"



Video: Victor Gamboa pic.twitter.com/WmLb9M7spI — El Universal (@El_Universal_Mx) March 12, 2023

Lee también. ONG denuncia masacre de jóvenes en Nuevo Laredo: Sedena investiga el caso

Militares marchan en Oaxaca tras detención en Nuevo Laredo

Según reportó la agencia de noticias EFE, en Oaxaca también se registró una marcha a favor de los militares detenidos en Tamaulipas por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco jóvenes en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas el pasado 26 de febrero.

Militares marchan en Oaxaca tras detención en Nuevo Laredo



AMLO arremete contra marcha a favor de militares en Nuevo Laredo

El pasado 10 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la marcha a favor de militares en Nuevo Laredo convocada para protestar que sean juzgados los elementos implicados en el asesinato de cinco jóvenes en dicha ciudad de Tamaulipas.

AMLO señaló que la manifestación no tiene el propósito de defender al Ejército y enfatizó que "no hay convocantes que den la cara” y pidió a los ciudadanos no asistir e hizo un llamado a "que nadie se deje engañar, eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia".

El mandatario afirmó que quienes están detrás de la marcha son personas que “no están de acuerdo con que se investigue a los elementos del Ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la muerte de cinco jóvenes” pese a que fueron los mismos mandos Fuerzas Armadas quienes "fincaron responsabilidades" a los militares ahora detenidos.

Te recomendamos leer: Estos son los cárteles que se disputan el control de Tamaulipas

¿Qué pasó con los militares de Nuevo Laredo?

El pasado 2 de marzo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que fueron vinculados a proceso por el delito de desobediencia cuatro elementos que dispararon contra un vehículo con civiles el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas asesinando a cinco personas.

Al día siguiente dos cabos y dos soldados investigados y vinculados a proceso por la Fiscalía de Justicia Militar ingresaron a la prisión del Campo Militar 1-A, aledaño a la sede de la Sedena, donde también se encuentran los militares detenidos por el caso Ayotzinapa.

Al respecto, el mandatario dijo este viernes que fueron los “propios oficiales del Ejército y quienes fincaron responsabilidad a los militares fueron los mandos”, pese a las críticas y exigencias de varias organizaciones de que una autoridad civil se encargue de las indagatorias.

“No hay ningún descontento al interior de las fuerzas armadas. Al contrario, están actuando con profesionalismo […] El soldado es pueblo uniformado y como nunca se sienten orgullosos de la función que llevan a cabo en defensa de los ciudadanos”, afirmó.

AMLO concluyó que el Ejército no se fortalece “ocultando actos autoritarios o ilegales o represión”.