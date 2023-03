Un cambio “antipedagógico”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La confección de los libros de texto de secundaria, que desde la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsa el gobierno mexicano desde finales del año pasado —con base en el nuevo Plan de Estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, según el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto—, no sólo mantiene en la incertidumbre a la industria editorial mexicana, que desde hace más de dos décadas comercializaba los libros de texto para más de 5.5 millones de estudiantes, sino también ha generado la preocupación de pedagogos y profesionales de la educación.

Ante el sigilo con el que la SEP elabora “la nueva familia de libros de texto para secundaria”, como los ha calificado el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, estudiosos califican de un “cambio abrupto” y “antipedagógico” el que el Estado pretende enseñar la diversidad de materias de educación secundaria con un solo libro de texto, o acaso un paquete de tres libros de texto para cada uno de los tres grados, porque consideran que “limitará la variedad de contenidos”, habrá vacíos en la enseñanza y porque se rompe con el modelo histórico en el que los profesores podían elegir entre un amplio catálogo de títulos producidos por la industria editorial privada aquellos que mejor les permiten dar sus clases.

El posible rompimiento entre la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y la SEP con las editoriales privadas preocupa a la pedagoga y doctora en Ciencias Sociales Carolina Crowley, así como a la pedagoga e investigadora del Cinvestav, Susana Quintanilla, quienes coinciden en que esta nueva propuesta terminará con un logro que era histórico: el del trabajo colaborativo entre la SEP, la Conaliteg y las editoriales privadas.

Sin sustento

“Será una tristeza que se implemente algo que no tiene sustento, que no ha sido probado ni en pruebas piloto; se estará aprendiendo con el error, pero con jóvenes estudiantes. No veo mejoras en lo poco que han dicho las autoridades, veo una destrucción de lo conocido y una imposición de algo nuevo”, expresa Carolina Crowley.

Para la pedagoga, cambiar de forma abrupta un modelo educativo refleja el deseo de las autoridades de imponer pensamientos e ideologías.

“Este cambio representaría la imposición de una sola mirada; hoy, las cosas como las vemos se encaminan a una tendencia totalmente marcada hacia ideologías con referentes hacia el marxismo y el leninismo, y hacia la opresión”, dice.

Ambas especialistas coinciden en que el modelo de selección de varios libros por asignatura es positivo y ayuda a la diversidad del conocimiento, e insisten que limitar el aprendizaje a un solo paquete de libros es retroceder en la libertad de cátedra y pensamiento.

“De hacerse lo que suponemos que van a hacer, habrá exclusión de las editoriales en el proceso; yo no creo en la distinción entre lo público y lo privado porque la industria editorial también hace una inversión en producir estos libros, también hay participación de muchos autores e investigadores, ilustradores, diseñadores, una industria a la que se le dará la espalda”, indica Susana Quintanilla.

La especialista también señala que el modelo actual para crear libros de texto en secundaria debe sostenerse y trasladarse a la educación primaria.

“Si desde el gobierno impulsas diversidad de materiales, y si esos materiales son más funcionales dependiendo tu contexto social, económico y regional, podrías convertirte en referente mundial de modelo de educación”, añade.

“Es absurdo”

Esa es también una de las grandes preocupaciones del escritor Felipe Garrido, quien ha trabajado con la SEP desde hace más de tres décadas e incluso fue autor del libro de “Historia de México”, que por más de 20 años fue uno de los libros de texto gratuitos de primaria.

El también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua asegura que “es absurdo” lo que pretende la SEP de tener un libro único.

“Es tratar de educar a toda la población para tener un mismo pensamiento y los mismos principios; esa es una fantasía de dictadores, que todos se uniformen, que todos sean iguales y que todos piensen como piensa el dictador en turno”, afirma el académico, quien es uno de los más importantes estudiosos de la formación lectora en México.

Incluso dice que esta iniciativa desde la SEP es tan grave como los ataques que ha estado sufriendo el INE, “quizás es aún más grave lo que está sucediendo con los libros de texto en este momento”, puntualiza Felipe Garrido.