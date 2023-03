Claudia Sheinbaum anticipa sanciones por discriminación a restaurante de carnes en CDMX.

La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anticipó que hay pruebas claras de discriminación en la cadena de restaurantes de carnes Sonora Grill, por lo que habrá una sanción.

La declaración de Claudia Sheinbaum alude al caso de discriminación que se hizo viral en agosto de 2022, por presuntos motivos raciales en el restaurante Sonora Grill Prime Masaryk en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahora la jefa de gobierno ha confirmado que sí existen pruebas, por lo que es muy probable que haya una sanción.

Y es que por aquellas fechas, como resultado de una denuncia en redes sociales, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX informó que abrió un expediente de queja por las presuntas conductas de racismo en el restaurante de carnes Sonora Grill Prime Masaryk en Polanco, denunciadas en redes sociales.

Incluso, algunos ironizaron sobre los presuntos hechos discriminatorios con memes al respecto, puesto que se difundieron acusaciones contra Sonora Grill Prime supuestamente porque su personal tiene órdenes de separar a los comensales y ubicarlos en diferentes áreas del lugar, de acuerdo con el color de su piel, cuyas categorías eran conocidas como “Gandhi” y “Mousset”.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum indicó que: "No puede ser" lo que sucede en estos restaurantes (de carnes), y que no ha habido cooperación de los dueños para frenar estos casos.

"No hay cooperación y no puede ser, hay pruebas claras de discriminación. Habrá la sanción que tenga que ser, esta es una ciudad de derechos y no puede haber discriminación".