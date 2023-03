Samuel García le da ''suerito'' a su bebé recién nacida y lo critican (FOTO)

Samuel García y Mariana Rodríguez le dieron la bienvenida a Mariel el pasado 10 de marzo. La pequeña tiene apenas unos días de nacida y su llegada llenó de felicitaciones y de buenos deseos para la familia del Gobernador de Nuevo León.

Sin embargo, una de las fotos que el político de Movimiento Ciudadano compartió en sus redes sociales causó polémica pues, Samuel García aparece dándole suero a su bebé. La imagen está recibiendo miles de críticas e incluso, presuntos médicos han dado su opinión en redes sociales. Aquí los detalles.

Samuel García le da “suerito” a su bebé y le llueven críticas

En la foto que él mismo compartió en su cuenta de Twitter, aparece Samuel García sin camisa, sentado en un sillón, sosteniendo a Mariel, su primogénita con Mariana Rodríguez, mientras le da un biberón con lo que él dice que es un “suerito”. La imagen la publicó con el mensaje: “Segundo día de papá, dándole suerito”.

Ante esto, fueron decenas de usuarios los que se pronunciaron en redes sociales y le dijeron que está cometiendo un grave error al sustituir el suero por la leche materna; de acuerdo con algunos supuestos médicos le comentaron que todos los nutrientes que su bebé necesita los tiene el calostro y la leche de su mamá

Según lo que comentan, la lecha materna le ayuda a la bebé a reforzar su sistema inmunológico, mientras que, al darle suero, es probable que los riñones de la bebé no estén listos para procesar dicha bebida.

Cabe señalar que, cuando se tomó esa foto, aún estaban en el hospital donde Mariana Rodríguez dio a luz. Por lo que, algunos usurarios les piden a los padres que mejor cambien de pediatra porque es incorrecto que le den sueros a una bebé recién nacida.

“No sé porque le está dando ‘suerito’ si es una recién nacida. Pero esta imagen es oportuna para recordar: Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continuada hasta los 2 años”. “Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. No sueritos. No tecitos, no remedios”. Son solo algunos de los comentarios que le dejaron en dicha publicación

Por otra parte, en otra publicación que compartió Samuel García, comenta que la familia ya está en casa. En dicha publicación se observa a la mamá, sentada con su bebé en brazos.