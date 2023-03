AMLO pide a EE.UU. atender causas del consumo de drogas, antes que surja reemplazo del fentanilo

Detener el tráfico de fentanilo no evitará el consumo de drogas si no se repara el tejido social, el mensaje de AMLO a EE.UU..

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el consumo de drogas no está extendido en todo México, sino que estaría focalizado en algunas ciudades y lo importante es que no exista quien consuma estas sustancias.

Asimismo, el presidente hizo un llamado a Estados Unidos a atender las causas de la drogadicción en su país, debido a que detener el tráfico de fentanilo no haría ninguna diferencia si y cuando surjan otras sustancias ilícitas adictivas.

AMLO pide a EE.UU. atender causas de la drogadicción

De acuerdo con el mandatario, deben atenderse las causas que llevan a los ciudadanos a consumir drogas, de lo contrario, aunque se decomise y detenga el tráfico de fentanilo a Estados Unidos otros químicos se producirán y seguirán dañando a los jóvenes.

“Con todo respeto, eso es lo que les recomendaría a los gobernantes de Estados Unidos, que atiendan las causas porque ahora es el fentanilo, pero vamos a suponer que ya no llega el fentanilo […] ¿y qué no pueden surgir, no pueden crear, como ha sucedido, otra droga química? Claro que sí”.

López Obrador aseguró que las casas son el primer lugar que debe observarse y atenderse respecto a quienes consumen drogas.

???????? | AMLO responde a las acusaciones de los EEUU sobre el fentanilo afirmando que no es México el responsable de la introducción de la mayor parte del fentanilo en los EEUU. También agregó que «llega más fentanilo a los Estados Unidos y Canadá directamente que a México» pic.twitter.com/hT9npM32Jr — ???Q??s (@herqles_es) March 17, 2023

“Hay mucha soledad, no hay felicidad en los jóvenes, no están siendo atendidos, hay mucha desintegración de las familias, hay mucho individualismo, hay falta de amor, de fraternidad, de abrazos, de apapachos, de atención a los jóvenes”, dijo.

El presidente también recomendó a EE.UU. destinar fondos para atender dichas casusas y la difusión del daño que causan las drogas así como realizar acciones para combatir a las bandas que distribuyen drogas en el país y tener mayor control en la venta de armas.

Pero lo primero es “que la gente sea feliz y que no necesite acudir a una droga”, aseguró el mandatario en su conferencia ‘mañanera’ de este viernes.

Consumo de drogas en México “no está extendido”

El presidente López Obrador aseguró que el consumo de drogas en México no es un problema extendido en todo el país, sino que se focaliza en algunas ciudades entre las que incluyó las ubicadas en Guanajuato, de lo contrario, “entonces sí sería muy difícil enfrentar el problema”, aseguró el mandatario.

Sobre Guanajuato afirmó que es la entidad donde más crímenes se registran y cuestionó la razón de ello al tratarse de una región prospera con crecimiento económico y empresas, pero señaló que se debería a un descuido de lo social.

“Se descuidaron, hubo problemas de desintegración de las familias, empezaron a llegar las maquiladoras a pagar también muy bajos salarios, y a trabajar el hombre, la mujer, los padres, los hijos sin atención”, afirmó.

AMLO vincula violencia en Guanajuato con consumo de drogas

El mandatario reprochó que los gobiernos no aplicaran políticas públicas para atender a las personas y sus necesidades, lo que llevó al consumo de drogas.

“Me decía un dirigente empresarial en Guanajuato que de cada 10 trabajadores que les aplican el antidoping, 7 aparecen como consumidores, gravísimo. Eso no se da en Tabasco, es más, no se da en Jalisco, no se da en Sinaloa”, explicó el mandatario.

“Por lo mismo ya viendo los efectos, en Guanajuato hay más crímenes que en Sinaloa, y que en Jalisco, la sede de los cárteles porque si hay consumo, entonces hay un mercado y se pelean por el mercado las bandas y hay confrontación hay violencia”, sostuvo.

Al concluir el tema, AMLO pidió a las familias y entornos sociales trabajar para fortalecer los valores morales, culturales y espirituales además de hablar sobre los efectos de las drogas: “Nada de que es un paraíso, nada de que es una fantasía, un viaje fantástico y que eso nos va a hacer feliz, eso es efímero, las drogas destruyen”.