AMLO dice que será responsable en la sucesión

VILLAHERMOSA, Tabasco (El Universal, EFE y AP).— El presidente López Obrador dijo que asumirá su responsabilidad histórica, junto con los ciudadanos, de quién será su sucesor en 2024.

El mandatario pidió a sus simpatizantes no preocuparse por quién de las “corcholatas presidenciales” lo sustituirá, porque quien llegue es garantía de habrá continuidad con cambio.

En conferencia de prensa en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería de Villahermosa se le preguntó si Marcelo Ebrard significaba el regreso del grupo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Yo no voy a elegir, yo no soy el gran elector, van a ser los ciudadanos, se les va a preguntar, hay que tenerle confianza al pueblo, es mayor de edad, es sabio, el pueblo sabe muy bien lo que conviene y no conviene y eso también es la democracia”, dijo a manera de respuesta.

Según dijo, quienes aspiran a sucederlo y van a participar en la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial son muy buenos.

—¿Serán responsables los ciudadanos de que regrese el grupo de Carlos Salinas? —se le insistió.

“Es que el pueblo no es tonto —dijo—, con todo respeto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe ya en México no hay analfabetismo político, este es uno de los pueblos más conscientes del mundo... va a ser el pueblo que va a decidir, y no nos preocupemos, porque el que quede es garantía de continuidad”.

En contraste, afirmó que el empresario Gustavo de Hoyos Walther, expresidente nacional de Coparmex y quien hace unos días reveló sus intenciones para competir por la candidatura presidencial de 2024, tiene un pensamiento monárquico porque desprecia al pueblo y a los pobres.

En junio de 2020, señaló, el empresario denunció nuestras políticas ante el rey Felipe VI de España. ¡Uyyy qué miedo, miren cómo estoy temblando”.

Imagínense su pensamiento monárquico, no republicano, que me fue acusar con el rey de España, añadió. Pero es otro... Ya está de moda el destape”.

AMLO anticipó que actualizará la lista de aspirantes de la oposición para la carrera presidencial para 2024, pues señaló que a ésta se han sumado Maru Campos, (PAN), gobernadora de Chihuahua.

También recordó que anteayer al encabezar la Convención Bancaria en Mérida “me camuqué” y al presentar al gobernador yucateco “destapó” a Mauricio Vila.

Sin embargo, pidió a la oposición que “ni esté soñando” que en la elección presidencial de 2024 va a regresar, pues no tiene futuro. Son de lo peor, insistió, porque no tienen ni un poco de consideración con la gente humilde, con los más pobres y vulnerables.

“Es muy importante y lo tengo que repetir... que se sepa que el partido conservador más rancio votó en contra de esta reforma (de entrega de pensión para adultos mayores), por eso que ni estén soñando de que van a regresar por sus fueros, porque es tanto el desprecio al pueblo que ni siquiera tienen un poco de consideración. El egoísmo, el clasicismo, el racismo, desprecian al pueblo, por eso no tienen futuro”, reiteró.

Por otro lado, manifestó que, a diferencia de Estados Unidos, el consumo de drogas, especialmente el fentanilo, no está extendido en todo el país y es solo en algunos estados o ciudades.

“Nosotros no tenemos el problema que, lamentablemente, padecen en Estados Unidos. Volvemos a lo mismo: por nuestra cultura y donde tenemos nosotros mayor consumo de drogas es en algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país”.

López Obrador reiteró, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, que se deben atender las causas del consumo de drogas no solo los efectos. “No es: a ver, vamos a decomisar fentanilo. ¡Claro que lo vamos a hacer! Pero lo que nos debe de importar más es que no haya quien consuma fentanilo ni de ninguna droga”, señaló.

La solución no es acabar con las drogas químicas, porque se pueden crear unas nuevas, sino que lo que hay que buscar es que “no haya consumo y algo está sucediendo si crece el consumo”, enfatizó.

El presidente acusó a las familias estadounidenses de ser las culpables de la crisis de sobredosis de fentanilo, por no dar suficientes abrazos a sus hijos.

La afirmación presidencial corona una semana de declaraciones provocadoras sobre la crisis del fentanilo, un opioide sintético traficado por los cárteles mexicanos al que se atribuyen unas 70,000 muertes anuales en Estados Unidos.

López Obrador opinó que se han perdido los valores familiares en Estados Unidos porque los padres de familia no permiten que sus hijos vivan en la casa el suficiente tiempo para afianzar esos mismos valores.