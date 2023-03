Salinas Pliego insulta a historiador quien rechazó invitación para su documental

CIUDAD DE MÉXICO.— Una vez más el empresario Ricardo Salinas Pliego se ha visto envuelto en una disputa, ya que luego de que el exprofesor del CIDE e historiador Andrew Paxman, se negó a participar en la serie documental "Contracorriente", el presidente de TV Azteca le respondió al también periodista.

Pero el magnate en su intento de poner a todos en su lugar, el académico terminó exhibiendo el "ego" de Salinas Pliego, además de su faceta más homofóbica y xenofóbica

¿Qué pasó entre Salinas Pliego y Andrew Paxman?

A través de Twitter, Andrew Paxman publicó una carta que le llegó de parte de la productora Autocinema y Grupo Salinas.

Andrew Paxman exhibe "ego" de Salinas Pliego y rechaza su invitación a participar

El documento era una invitación a participar en un documental organizado por y para el empresario, pues la serie titulada "Contracorriente" supuestamente tratará sobre el papel del "ala económica" en el desarrollo de México durante los últimos cuarenta años.

“El propósito de 'Contracorriente' es conversar con empresarios, políticos, líderes de opinión y especialistas para entender su punto de vista sobre el desarrollo político, social y económico de México en los últimos 40 años y el papel protagónico del ala empresarial en este proceso", se lee en la carta enviada al profesor del CIDE.

Andrew Paxman desató la furia de Salinas Pliego tras rechazar invitación

El historiador no tuvo reparo en decir que se negó a participar en el documental e incluso criticó que "el ego de este señor [Salinas Pliego] no tiene límites".

"Me invitaron a participar en una serie documental sobre Ricardo Salinas Pliego… financiada por Ricardo Salinas Pliego. El ego de este señor no conoce límites. "Contracorriente", no manches", escribió el académico de origen británico.

Salinas Pliego insulta al historiador Andrew Paxman, quien rechazó invitación para su documental

Como ya es costumbre, a través de su cuenta de Twitter Ricardo Salinas Pliego le respondió a Andrew Paxman muy a su modo, es decir mediante insultos, comentarios xenófobos y homofóbicos. Historiador rechaza participar en documental de Salinas Pliego por su "ego"; "me tiene miedo", dice el empresario

El empresario destacó que no conoce al historiador académico y también periodista, asimismo, lamento que su equipo se confundiera al buscarlo, pues "su profesionalismo" le hizo darse cuenta de que fue un error.

"Mi estimado, con todo respeto; en mi documental 'Constructor de realidades' ustedes chillaron porque no hubo contrapesos y ahora que les dan la oportunidad de serlo, también chillan. "Yo a usted NO lo conozco (ni idea de que lombriz lo parió) pero su 'profesionalismo' me dice que mi equipo se equivocó al buscarlo…", escribió Ricardo Salinas. El académico Andrew Paxman se negó a participar en documental de Salinas Pliego; el magnate lo insulta

El polémico empresario una vez más hizo alarde de su poderío, pero sobre todo de su presunta xenofobia y homofobia ante el rechazo de Andrew Paxman.

"No está mal tenerme miedo, lo malo es querer tergiversar las cosas y hacerse el valiente, en mi rancho a los put*$%&! escandalosos y dramáticos como ustedes les decimos qlos o que se parecen a 'la gata flora'", se lee en el tuit de Salinas Pliego.

Pero Salinas Pliego agregó unas palabras más, para concluir de forma sarcástica.

"Yo entiendo plenamente que no es lo mismo llamar al león que tenerlo de frente... le desea bonito día". finalizó el magnate.

Andrew Paxman se ríe de los insultos y ofensas de Ricardo Salinas Pliego

Tras el polémico tuit del empresario, el historiador académico le respondió a Ricardo Salinas Pliego en tono divertido: "Jajaja, te pasas, Ricardo. Con gusto le doy retuit"; pero esto solo enardecer todavía más al supuestamente imperturbable presidente de TV Azteca.

"Si tanto odias a los mexicanos y a las mexicanas como dices que los odias… regrésate a tu país, muerde almohadas, come cuando hay", escribió el empresario en un nuevo mensaje.

Tras este mensaje cargado de ofensas, Andrew Paxman destacó que no odia a los mexicanos, sólo criticó el documental del tercer hombre más rico de México.

¿Quién es Andrew Paxman, el historiador que rechazó invitación de Ricardo Salinas Pliego?

Es un profesor e historiador, quien ha escrito "Los Gobernadores Caciques del Pasado y del presente", "En busca del señor Jerkins. Dinero, poder y gringofobia en México", además de ser coautor de "El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa".

El también biógrafo tiene una maestría por la Universidad de California, Berkeley y un doctorado por la Universidad de Texas. Se desempeño como profesor de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde impartió clases de historia y periodismo.

Que raro este odio hacia Beatriz Gutiérrez Müller.

Sí es doctora, de la UAM;

Sí es escritora, primero como periodista en Puebla, luego como académica (vean Google Académico);

Sí, es investigadora, de la BUAP.

Y por lo que escuché de su bienvenida a los Biden, habla bien inglés. https://t.co/avNr1ftSzu — Andrew Paxman (@APaxman) January 10, 2023

