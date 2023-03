Mujer es detenida en Ciudad de México por no dejar usar la lavadora a su hija

Una madre terminó detenida tras una discusión con su hija menor de edad, en la que ésta llamó a la policía y solicitó que la detuvieran, todo por no dejarle usar la lavadora.

El hecho tuvo lugar la tarde del miércoles 1 de marzo, en la alcaldía de Milpa Alta en Ciudad de México, de acuerdo con información difundida por el periodista de nota Carlos Jiménez, quien proporcionó detalles del caso.

Al parecer América, una menor de 15 años, tuvo una discusión con su madre cuando ésta no le permitió usar la lavadora.

Aunque se desconocen más detalles del caso, lo dicho por el periodista sugiere que las mujeres se hicieron de palabras y la discusión creció al punto de que la menor llamó a la policía y acusó a su madre de haberle regañado y reprendido.

NO DEJA a SU HIJA USAR LA LAVADORA; ÉSTA LA DENUNCIA… y LA DETIENEN Es Ivonne Su hija America tiene 15 años Viven en @GobMilpaAlta Discutieron por la lavadora. La menor llamó a la policía y dijo q su mamá la regañó y reprendió Pidió la detuvieran. La mujer acabó en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/DZ0USijDiT

No se está claro si la menor presentó algún tipo de abuso verbal o físico a los agentes que atendieron el caso, quienes procedieron a detener a la madre, quien terminó en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Hasta el momento se desconoce si la mujer recibió algún tipo de amonestación o cuánto tiempo permaneció detenida, pero en redes sociales los internautas se volcaron en un amplio debate sobre el tipo de educación que ha recibido la menor de edad para tomar tales niveles de "poder".

Totalmente absurdo. Eso hubiera hecho y mi madre me saca de su casa sin mediar discusión alguna. — Alex García (@isalgar) March 2, 2023

Me imagino la llamada al 911:

- Ayuda, mi mamá no me deja usar la lavadora.

-Aguanta pequeña, vamos para allá — Omar Tejeda (@tejedaomar) March 3, 2023