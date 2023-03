Azahara, menor que agredió a Norma Lizbeth, ''es burlona y agresiva''

ESTADO DE MÉXICO.- Personas que conocen a Azahara Aylin, la menor de 14 años de edad que agredió a Norma Lizbeth cuando intentó que dejaran de hacerle bullying en su escuela en Teotihuacán, aseguran que era agresiva y muy burlona.

Las imágenes de cómo ocurrió la pelea entre las dos adolescentes muestra que Azahara toma una piedra en sus manos y con ella perpetra varios golpes en la cabeza de Norma, tras estos hechos, fueron presentadas ante la directora del plantel, quien las suspendió y las dos sólo acudieron a presentar exámenes.

Durante varios días, presentó algunos síntomas como desmayos. Tres semanas después, el 13 de marzo de 2023, Norma Lizbeth se desvaneció dentro de su casa y fue trasladada por sus familiares al Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud Ignacio Allende de Teotihuacán; sin embargo, al llegar ya estaba muerta.

Azahara Aylin era una joven burlona

''La conocía de vista, pero desde primero como era muy burlona y se sentía aquí en la secundaria y pues le gustaba burlarse de las demás niñas por su físico”.

Hoy que la menor se encuentra detenida y vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado, algunos jóvenes han querido hablar, pero de forma anónima, pues temen a las represalias, ya que el grupo de amigos de Aylin también es agresivo.

Los jóvenes mencionaron que en la secundaria oficial 0518 anexa a la Normal de San Juan Teotihuacán, la menor se burlaba de las personas que consideraba eran diferentes a ella.

Un estudiante que se identificó como Jorge dijo que Azahara Aylin era como sus amigos: “burlones” y hacían a la gente menos. “Son peleoneros, pero ella era más agresiva y tenía muchos amigos que son así, la mayoría de aquí son así”. Afirman que le gustaba estarse peleando

''Se veía tranquila, pero, cómo le puedo decir: ‘era desmadrosa o algo así a veces’. Era peleonera, lo que llegue a escuchar por parte de mi primo”, añadió Luis.

Luego de la agresión que le costó la vida a Norma Lizbeth, la joven se encuentra recluida en la Quinta del Bosque en Zinacantepec y su detención fue bien vista por los vecinos, quienes aseguran que de alguna forma se le hará justicia a la menor.

''Me parece perfecto. La verdad es que es justicia para la niña. La niña no va a regresar, pero es justicia, igual yo sufrí bullying en primaria, secundaria y preescolar. La verdad en mi caso no hicieron nada, las mismas autoridades escolares no hicieron nada”, apuntó Diana, vecina de Teotihuacán.

Mientras que la familia de Norma Lizbeth ha declinado a dar declaraciones y asegura no han sido notificados sobre la detención de la menor, que fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado, se le concedió 30 días de investigación complementaria, que fenece el 17 de abril 2023.

Será hasta este martes cuando se reanuden las clases de la secundaria cuya directora fue separada del cargo en tanto se llevan a cabo las investigaciones.

