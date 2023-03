Luego de que se difundiera la posible bancarrota de TV Azteca, porque sus acreedores buscan obligar a la emisora a declarse en quiebra, el dueño de dicha televisora, Ricardo Salinas Pliego, se enfrascó en un nuevo pleito con Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, pero ahora subió de tono.

'Muerde almohadas' dice Salinas Pliego a Jenaro Villamil en guerra de insultos

Y es que apenas este martes 21 de marzo se informó sobre la caída en la Bolsa Mexicana de Valores de las acciones de TV Azteca, lo que desató las burlas del Jenaro Villamil contra Salinas Pliego; sin embargo, la confrontación entre ambos no es nueva, pues han sostenido fuertes discusiones desde tiempo atrás; sin embargo, ahora el empresario lanzó insultos más fuertes contra el personaje de la 4T.

Como son dos personas que en ocasiones anteriores ha tenido pleitos en redes sociales por temas diversos, esta vez, fue Jenaro Villamil quien provocó a Salinas Pliego en Twitter con un mensaje que dice: "Parece que quien 'morderá almohadas' será otra persona, o no don".

Parece que quien “morderá almohadas” será otra persona, o no don @RicardoBSalinas ? https://t.co/7pVQ13G1B9 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 21, 2023

Con ese mensaje Jenaro Villamil se pitorreaba del empresario por la crisis que atraviesa TV Azteca, como diciéndole que la pasará muy mal y también en claro recordatorio a la ocasión cuando Salinas Pliego le dijo ese mismo insulto homofóbico a él.

Insultos homofóbicos entre Salinas Pliego y Jenaro Villamil

Por supuesto que con ese comentario practicamente 'le picó la cresta' a Salinas Pliego, por lo que ni tardo ni perezoso éste le respondió: "Noooo eso solo tu, jajajaja. Si morder almohadas y aruñar sabanas es tu único talento Jenare… ¿por cierto sigues con lo de instalar antenas fantasmas y mantener jovencitos a cambio de empujones? Cuéntanos por favor, yo te apuesto a que los 2 seguimos igual, yo siendo billonario y tú hincado".

De hecho, el tema de las antenas fantasmas fue señalado en el reporte de la Secretaría de Defensa (Sedena), difundido por el grupo de activistas Guacamaya Leaks, quienes documentaron un entramado de corrupción en la 4T a través del Sistema Público de Radiodifusión.

Noooo eso solo tu, jajajaja.



Si morder almohadas y aruñar sabanas es tu único talento Jenare… ¿por cierto sigues con lo de instalar antenas fantasmas y mantener jovencitos a cambio de empujones? Cuéntanos por favor, yo te apuesto a que los 2 seguimos igual, yo siendo billonario… https://t.co/PyuczCi49H — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2023

Y no conforme con eso, Salinas Pliego fue aún más allá con el funcionario de la 4T, pues le dijo: "Ahora resulta que un pvtito me quiere hacer comentarios homofobicos jajajajaja… no cabe duda que estos están pendejøs y lo que le sigue, jajajaja si jenare el único talento que tiene es recibir cargamentos de leche".

Ahora resulta que un pvtito me quiere hacer comentarios homofobicos jajajajaja… no cabe duda que estos están pendejøs y lo que le sigue, jajajaja si jenare el único talento que tiene es recibir cargamentos de leche uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE0C — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2023

Salinas Pliego y Jenaro Villamil con agresiones que suben de tono

A pesar de que Jenaro Villamil fue quien inició esta vez la discusión, ante tan contundente respuesta de Salinas Pliego, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión, arremetió nuevamente contra él llamándolo defraudador y tramposo:

"Usted podrá seguir insultando y demostrando su baja calidad humana, pero lo defraudador y tramposo no se lo quita nadie, señor Ricardo Salinas. Por cierto, por qué no nos cuenta de su sociedad con Luis Cardenas Palomino (exfuncionario y antiguo colaborador de Genaro García Luna) a través de Adamantium?".

Usted podrá seguir insultando y demostrando su baja calidad humana, pero lo defraudador y tramposo no se lo quita nadie, señor Ricardo Salinas. Por cierto, por qué no nos cuenta de su sociedad con Luis Cardenas Palomino a través de Adamantium? https://t.co/bNKflBnUqk — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 22, 2023

Se extiende la polémica entre Salinas Pliego y Jenaro Villamil

Cómo la polémica se extendió entre Jenaro Villamil y el "Tío Rich", como es llamado Salinas Pliego en redes sociales por quienes simpatizan con él, éste exigió explicaciones sobre sus acciones con servidor público por estar señalado en temas de corrupción y desvío de recursos.

"Tú que tienes la obligación de rendirnos cuentas, dinos tú qué haces con el dinero que te robas de las antenas que cobras pero no instalan, donde está el proyecto de internet gratis para todos???. Es bien sabido, documentado y con pruebas que con el dinero que te robas de las famosas antenas fantasma les pagas a jovencitos, a los que además les das cargos públicos a cambio de que te pongan a morder almohadas, y es muy tu gusto Jenare, pero no seas rata y no pagues empujones de leche con dinero del pueblo".

No Jenare yo no los insulto, se insultan solos, tú eres el uD83DuDD2A que ataca con frases homofobicas, eso ya es no estar bien de la cabeza jajaja, tú y tu pandilla no son más que un puñado de nucas sopladas que llegaron al poder pero que ya se van, si tienes pruebas de algo denuncia,… https://t.co/OvRFtRgvl2 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2023

Esta no es la primera ocasión en que Jenaro Villamil y Salinas Pliego discuten en redes sociales, pues ya ha ocurrido en ocasiones anteriores con políticos y económicos.

¿TV Azteca en bancarrota?

Según información de Bloomberg, acreedores de TV Azteca buscan obligar a la firma a declararse en quiebra después de que dejó de pagar a tenedores de bonos extranjeros.

Se dio a conocer que tenedores de alrededor de 63 millones de bonos en dólares no garantizados de TV Azteca presentaron una petición para que la empresa se acoja involuntariamente al Capítulo 11 en Nueva York.

Sin embargo, TV Azteca dijo que continuará trabajando con una estricta disciplina financiera, con lo que su operación se mantiene sólida a fin de seguir generando contenidos para sus audiencias en televisión abierta y medios digitales.