AMLO arremete contra Guacamaya por hackeo a Sedena, pero defiende filtraciones de Assange

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el grupo Guacamaya, señalado por el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y negó la validez de los documentos filtrados, lo que contrasta con su respaldo a las filtraciones de Julian Assange sobre el gobierno de Estados Unidos.

Julian Assange estuvo detrás del hackeo al Gobierno de Estados Unidos en 2010 y la fundación de la página WikiLeaks, donde hizo público los documentos obtenidos en el ataque cibernético en lo que fue considerada la mayor filtración de la historia hasta ese entonces.

AMLO desacredita a ‘Guacamaya’ y documentos filtrados

Durante la conferencia ‘mañanera’ del jueves 23 de marzo, el presidente López Obrador aseguró que los documentos obtenidos por el hackeo a Sedena, ocurrido hace casi siete meses, son “apócrifos”.

El mandatario cuestionó el origen de los documentos y aseguró que la información filtrada es “ilegal” debido a que “nadie puede hackear información de ninguna dependencia del gobierno”.

“¿Quién es Guacamaya?, ¿Quién hackeo esa información que aparece […] ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hace una investigación ustedes (la prensa) sobre eso?”, acusó López Obrador.

AMLO también dijo sospechar que “agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González” están detrás de Guacamaya y las filtraciones, además reiteró que dicho grupo ha orquestado ataques cibernéticos a los ejércitos de otros países.

AMLO ??????: ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? Porque no hacen ustedes una investigación sobre eso, Yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X González.pic.twitter.com/6RJaddIovW — Naika ? (@nayeli786) March 23, 2023

Fue el pasado 4 de octubre de 2022 AMLO confirmó el hackeo a Sedena y la veracidad de algunos de los primeros documentos filtrados como aquellos que revelaban sus pasados problemas de salud y la próxima creación de una aerolínea a cargo de las Fuerzas Armadas.

“Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado [...] Hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información, mediante estos mecanismos modernos extraen archivos”, dijo López Obrador en ese momento.

Después de la ‘mañanera’ de este jueves, la Presidencia de la República emitió un comunicado oficial con el título “Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional” donde puso en duda la veracidad de algunos de los documentos por el grupo Guacamaya.

“Los formatos de documentos dados a conocer por el ciberataque pudieron haber sido alterados por cualquier persona ajena a las Fuerzas Armadas con el objeto de dañar precisamente al Ejército“, señala el comunicado.

#ComunicadoPresidencia



Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional.https://t.co/7xVDsvgX0Z pic.twitter.com/7QcGXKU5cK — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 23, 2023

El gobierno federal afirmó que “no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer”, que relacionó con el ciberataque a los servidores de la Sedena “específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial”.

AMLO celebra filtraciones de Julian Assange en WikiLeaks

En 2010 Julian Assange fundó WkiLeaks una web de filtraciones con la que reveló los documentos que obtuvo tras un hackeo a los servidores del gobierno de Estados Unidos, tras lo cual fue acusado del delito de “conspiración para intrusión informática”.

Assange reveló cuatrocientos mil reportes sobre la guerra de Irak, 90 mil sobre la guerra en Arganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo y más de 250 mil cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo.

Tras la filtración de los documentos estadounidenses, Assange no cesó sus actividades y obtuvo asilo político de la Embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido que le fue retirado en 2019, por lo que fue detenido y se encuentra en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh.

Actualmente se encuentra bajo amenaza de extradición a los Estados Unidos, donde enfrentaría hasta 175 años de prisión por espionaje.

Filtraciones de Julian Assange en WikiLeaks

Sobre el caso de los hackeos y filtraciones de Assange el presidente López Obrador ha expresado su respaldo y admiración por las acciones del ciberactivista en contra del gobierno de Estados Unidos e incluso ha ofrecido darle asilo político.

El 3 de enero, 21 de junio y 5 de julio del 2022, el gobierno de México, encabezado por López Obrador, ofreció asilo político a Assange; ofrecimiento que hizo por primera vez en 2021.

Tras las declaraciones de ayer jueves, López Obrador fue criticado por su respaldo a Assange ante el hackeo a la Casa Blanca pero arremeter contra el grupo Guacamaya tras filtrar documentos que también revelan presuntos abusos del Ejército Mexicano.

Seis meses después, la Presidencia dice que documentos hackeados por Guacamaya son apócrifos. Ajá. #Loret en @latinus_us: https://t.co/9KcwENiJ10 pic.twitter.com/vMnmTAq55V — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 24, 2023

Los comentarios más recientes de AMLO responden a las acusaciones de espionaje de la Sedena al activista Raymundo Ramos y otros tres periodistas, expuesto en los documentos filtrados por Guacamaya y difundidos por Animal Político.

Ante los señalamientos por espionaje de las comunicaciones de civiles, AMLO aseguró que se trata de labores de inteligencia y en días pasados dijo desconocer cualquier acción de vigilancia contra Ramos.

“El trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz y la tranquilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos”, afirmó AMLO.