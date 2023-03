Ricardo Monreal señala que el Inai quedará en ''inoperancia sustantiva''

CIUDAD DE MÉXICO.— Este viernes, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reconoció que esa instancia legislativa se encuentra en un “desarreglo institucional” ante su omisión, la tardanza de nombrar a dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), luego de que un juez de Distrito dio tres días a esta cámara para concretar los nombramientos.

“Es un desarreglo institucional, claro constitucionalmente es impecable porque el Presidente hizo lo correcto. Pero, nosotros al interior tenemos un desarreglo, porque tenemos una resolución del órgano jurisdiccional que nos dio tres días para nombrar, no hay condiciones. Principio general del Derecho, no estoy obligado a lo imposible. ¿Oye, estás en desacato? pues sí. En vías de cumplimiento, sí, sí es cierto. Es el órgano legislativo, no soy yo", señaló Monreal Ávila.