AMLO descarta limitar o prohibir a TikTok en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la posible prohibición del uso de TikTok en México, una de las principales aplicaciones del momento, de origen chino y dedicada a la reproducción de vídeos cortos, que ya ha sido limitada en varios países incluido Canadá y Estados Unidos.

El argumento para la limitación del uso de esta red social está relacionada a la ciberseguridad, ya que se le acusa de tener problemas con la protección de datos de sus usuarios y su supuesto uso para espiar

Durante el cierre de la conferencia mañanera de este lunes 27 de marzo, el presidente López Obrador habló sobre la posibilidad de hacer lo mismo que otros países en torno a la aplicación china.

Si bien la prohibición de TikTok no ha sido a la población en general, regularmente se limita su uso para los teléfonos celulares tanto personales como de trabajo de los funcionarios de gobierno.

López Obrador afirmó que no solicitaría que se prohíba la red social china TikTok en México, como ocurre actualmente en Estados Unidos.

"Aquí no prohibimos, aquí no, libertad completa, no tenemos ninguna preocupación de ese tipo y se garantiza la libre manifestación de las ideas, no prohibimos. Prohibido, prohibir", refirió durante su conferencia de prensa.