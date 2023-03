Suman 42 horas de contingencia ambiental en la Ciudad de MÃ©xico

CIUDAD DE MÉXICO.— Este lunes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y sus medidas, con el fin de proteger la salud de la población y prevenir la exposición a niveles altos de ozono.

uD83DuDCC4#ComunicadoCAMe | 10:00 horas

Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la #ZMVM. Ver más en https://t.co/QVtParuHCf

uD83DuDC49Evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas. #CuidaTuSalud pic.twitter.com/H0gg04nDBu — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 27, 2023

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

Agregó que estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará en un boletín que se emitirá el día de hoy a las 15:00 horas.

Detalló que el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México informa que persistirá la circulación anticiclónica afectando al centro del país y la masa de aire que la acompaña tiene bajo contenido de humedad dando lugar a cielo despejado a medio nublado durante la mañana y parte de la tarde.

Calidad del aire de Mala a Muy Mala

Continúa la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la #ZMVM.



Sigue las recomendaciones y mantente informado:



uD83DuDEABNo realizar actividades al aire libre

uD83DuDEABNo fumar

uD83DuDEABNo quemar basura

?Seguir el programa "Hoy no circula"#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EldFcJqWxl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 27, 2023

El viento presentará intensidad baja, de 5 a 8 km/h hasta las 16:00 horas y oscilará de 7 a 13 km/h en las horas siguientes.

Estas condiciones meteorológicas propiciarán de moderado a significativo estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y formación del mismo ocasionando calidad del aire de Mala a Muy Mala.

¿Qué autos no circulan este 27 de marzo?

La circulación de coches se verá limitada en estas entidades, cuyas restricciones por la contingencia ambiental son las siguientes:

Autos con holograma 2: sin poder circular.

Autos con holograma 1: no circulan aquellos con placa en terminación par (0, 2, 4, 6, 8) ni conformada solamente por letras.

Autos con holograma 0 y 00: no circulan aquellos con placa en terminación 5 y 6, equivalente al engomado amarillo.

Autos sin holograma de verificación, placas de auto antiguo, de demostración o traslado.

Taxis con holograma de verificación 1 y 2.

Las limitaciones de circulación a causa de la contingencia ambiental contemplan un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, a no ser que la CAMe indique lo contrario durante el transcurso del día. Por otro lado, autos híbridos y eléctricos quedan exentos del Hoy No Circula.