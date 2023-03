Edmundo Jacobo presenta su renuncia como secretario ejecutivo del INE

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 14 años en el cargo y menos de un mes después de ser restituido al mismo, Edmundo Jacobo Molina presentó su renuncia como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, Jacobo Molina dijo que tomó la decisión de renunciar a su cargo porque considera que ya no existen las condiciones necesarias para continuar “con discreción y eficacia”.

"La sobreexposición política a la que he estado sujeto ya no me lleva a tener el perfil para ocupar esa posición que yo ocupé todo este tiempo", afirmó este martes 28 de marzo.

La renuncia de Jacobo Molina será efectiva a partir del próximo lunes 3 de abril, por lo que esta sería su última semana en el cargo.

¿Por qué renuncia Edmundo Jacobo?

Edmundo Jacobo anunció su renuncia como secretario ejecutivo del INE tras 14 años en el cargo debido a los cambios y repercusiones causadas por la reforma electoral y el llamado ‘Plan B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El exsecretario ejecutivo dijo que el diseño institucional del INE fue roto por actores políticos tras la llegada de la reforma electoral e “hicieron de la operación técnica, necesariamente imparcial, parte del debate político”.

Dicha situación lo obligo a salir “a la defensa” de los órganos electorales para explicar y defender las virtudes del INE así como los riesgos del ‘Plan B’ de reforma electoral pero esto lo hizo blanco de ataques y calumnias.

“Iniciaron ataques, mentiras sobre mí y mi trayectoria, incluso desde las conferencias que encabeza el Presidente [...] La notoriedad que sin buscarla he adquirido constituye un impedimento para mi punto de vista para continuar desempeñando con discreción las actividades de la Secretaría Ejecutiva”, alegó.

Edmundo Jacobo afirmó que su renuncia es irrevocable ya que no desea preservarse en una institución, sino que lo anima la defensa de la ley, además reiteró que el “compromiso con el INE es defender un patrimonio construido a lo largo de tres décadas”.

Destitución de Edmundo Jacobo

El pasado 2 de marzo, Edmundo Jacobo fue removido como secretario ejecutivo del INE tras la publicación del "Plan B" de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo fue restituido el 13 de marzo pasado cuando un tribunal federal en materia administrativa otorgó una suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por el ahora exfuncionario.

“Para el caso de que la persona quejosa haya sido cesada de sus funciones, la medida cautelar tendrá una tutela anticipada. Esto es, su efecto será que se le restituya de manera provisional en el goce de sus derechos y prerrogativas propias de su encargo, así como para que siga ejerciendo sus funciones como secretario ejecutivo del INE”, determinó.

Poco más de dos semanas después de retomar su cargo, Edmundo Jacobo presentó su renuncia que será efectiva el próximo lunes 3 de abril, mismo día que Lorenzo Córdova dejará la presidencia del INE y cuya quinteta de aspirantes a sustituirlo incluye a cuatro mujeres ligadas a Morena.