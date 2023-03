Mujer golpea a su hija para enseñarle a defenderse del bullying escolar: Vídeo

NUEVO LEÓN.— Tras la muerte de Norma Lizbeth, una niña de 14 años que sufría bullying por parte de sus compañeros en Teotihuacán y que una de ellas identificada como Azahara Aylin "N" terminó matándola; maestros y autoridades estatales han pedido a los padres enseñar a sus hijos a actuar contra este tipo de acoso.

Sin embargo en redes sociales se ha difundido un clip en el que se muestra a una mujer agrediendo a su hija para "enseñarle" a defenderse del bullying escolar. Debido a que la mujer la golpea y arrastra a la joven frente a otro menor, internautas exigen que se investigue el caso.

En redes sociales se ha viralizado el vídeo de una mamá de Montemorelos, Nuevo León, quien agrede físicamente a su hija al enterarse que la menor no había “metido las manos” cuando fue acosada en la escuela.

De acuerdo con algunos sitios en internet, la mujer a golpes le estaba enseñando a la adolescente a defenderse del bullying escolar que presuntamente sufre la menor de edad y que al parecer, la señora se enteró recientemente.

El vídeo que circula en Twitter muestra a la mujer y a la jovencita en la calle. La señora a gritos le cuestiona a su hija si se va a seguir “dejando” para luego lanzarle una fuerte bofetada. Segundos después le jala el cabello y la tira de un golpe al piso.

La mamá arrastra a la menor por el piso sin dejar de golpearla, darle un par de patadas y seguir ofendiéndola. La joven mientras llora le insiste a su mamá que ya se iba a defender, esto con el afán de que la suelte, pero la señora continúa agrediéndola de forma violenta.

“A mí me vale ver*#$% si llora o no y, si llora, pues que llore, una cul#$%, eso es lo que es”, se le escucha decir a la señora, quien no repara en ofensas.