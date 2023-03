Balacera en Cuernavaca; reportan un fallecido tras atentado en una secundaria

CUERNAVACA.- Una balacera en Cuernavaca causó terror entre los alumnos de una secundaria técnica del municipio y habría dejado saldo de una persona muerta.

El atentado se registró la mañana de este martes 28 de marzo en las afueras de la secundaria técnica número 18, ubicada en la colonia Ciudad Chapultepec del mencionado municipio.

Un fallecido tras balacera en Cuernavaca

Según informaron medios locales, un hombre a bordo de un automóvil en la zona, quien presuntamente habría sido el blanco del ataque de civiles armados.

A la escena arribaron elementos de seguridad para acordonar el área.

Disparos afuera de la secundaria 18 y un jardín de niños en Ciudad Chapultepec, al sur de Cuernavaca: sujetos ejecutaron a una persona que viajaba en un auto color rojo, los agresores se dieron a la fuga. En ambas escuelas se implementó el protocolo de seguridad.#Morelos

La persona fallecida fue un hombre abordo de un auto que fue atacado por civiles armados, por lo que al lugar llegaron elementos de seguridad para acordonar la zona.

Alumnos se resguardan bajo sus pupitres tras ataque en secundaria

En redes sociales circulan imágenes de los alumnos resguardándose debajo de sus butacas por instrucción de sus maestros mientras ocurren las detonaciones de armas de fuego.

Se reportó que algunos estudiantes tuvieron una crisis nerviosa por el ataque y otros lograron comunicarse con sus padres para que pasen a recogerlos.

Alumnos se resguardan bajo sus pupitres tras ataque a secundaria de Cuernavaca

Inicialmente las clases no fueron suspendidas, pero después el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) canceló las clases presenciales de este miércoles en tres planteles de la zona.

“Con el propósito de mantener el cuidado y vigilancia de las comunidades educativas se acordó el cambio de modalidad educativa a trabajo virtual a distancia […] en el Preescolar “Popocatépetl”, la Primaria “Niños Héroes” y la Secundaria Técnica número 18 de la mencionada colonia”.

Balacera fuera de la secundaria 18 en Cd #chapultepec #cuernavaca

Un muerto.



Maestros siguen protocolo de tirar a los niños al suelo para evitar balas perdidas y cancelan clases.



Maestras piden calma a los padres de familia #morelos pic.twitter.com/jPv81o3uWf — Pablo Rubén Villalobos Adán (@pvillalobosadan) March 29, 2023

José Luis Uriostegui, alcalde de Cuernavaca, indicó que al costado del edificio donde ocurrió el ataque hay un módulo de seguridad en funcionamiento, pero es posible que se encontrará en cambio de turno al momento de los hechos.

“Sí, sé que hay escuelas, los hechos ocurren en cualquier parte, los delincuentes no buscan un espacio en particular (…) El módulo sí está funcionando pero no sé si había cambio de turno por el horario, en fin lo preguntaré a la Secretaría”.

El alcalde también descartó que se trate de una "balacera", y aseguró que se trató de una ejecución.

En #Morelos sujetos armados ejecutaron a un automovilista a solo unos pasos de un módulo de seguridad y una secundaria en la colonia Ciudad Chapultepec de #Cuernavaca al respecto, el alcalde @jluriosteguis dijo que no se trató de una balacera sino una ejecución. pic.twitter.com/zRQ37xQMKP — Dominio Público (@DominioPblico3) March 29, 2023

Hasta el momento se desconoce si las autoridades tienen conocimiento del motivo del ataque o si han identificado a los agresores.