No habrá impunidad por la muerte de migrantes, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al expresar sus más profundas condolencias a los familiares de 38 migrantes muertos en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer una investigación porque no habrá impunidad, ni se protegerá a nadie.

"Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que continúe con la investigación judicial para que se actúe, se finquen responsabilidad y no haya impunidad, que se aclare bien quienes fueron los responsables, se finquen de manera específica las responsables y se castigue a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia", expresó.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dará un informe sobre los hechos. "Vamos a informar, no vamos a ocultar los hechos, de ninguna manera vamos a actuar de forma injusta ante esto que es tan dolorosa. La CNDH está haciendo su trabajo de manera independiente, no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie", manifestó López Obrador. Afirmó que en su administración no se permite la violación a los derechos humanos ni se permite la impunidad. "Quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez, mi más profundo pésame a familiares a nuestros hermánanos venezolanos, guatemaltecos, salvadores, ecuatorianos y colombianos", dijo.

uD83DuDC49“Estoy solicitando a la #FGR que continúe con la investigación judicial, que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y se finque de manera específica las responsabilidades de quienes hayan causado esta dolorosa tragedia”: AMLO pic.twitter.com/MQMKJ3FLh9 — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) March 29, 2023

