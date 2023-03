AMLO acusa a medios de "inflar" el caso de Yasmín Esquivel: ''está al nivel de García Luna''

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente salió en defensa de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalada por el presunto plagio de sus tesis de licenciatura y doctorado.

Durante la conferencia ‘mañanera’, un miembro de la prensa cuestionó al mandatario porque “no pasa nada” con el caso de la ministra y sus presuntos plagios cuando cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un doctorado en la Universidad Anáhuac.

“Como no pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia y no dijeron nada, hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros, o sea los periodistas no, entonces lo de la ministra Esquivel lo han inflado, o sea casi está al nivel de lo de García Luna”, acusó el mandatario.

AMLO lamentó que el caso de Yasmín Esquivel tenga la misma relevancia para los medios que el de exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que fue declarado culpable en Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado,

De nuevo el Presidente defiende a la ministra Yasmín Esquivel y al cuestionarle sobre las nulas consecuencias tras el plagio de su tesis y que no ha pasado nada, el Presidente responde: “No, como no pasó nada cuando Calderón se robó la presidencia”. pic.twitter.com/Yb8BzW1bae — Azucena Uresti (@azucenau) March 3, 2023

El presidente agregó que resolver las denuncias de los presuntos plagios de Yasmín Esquivel no le corresponde al Ejecutivo y esperarán el veredicto de la UNAM y la Universidad Anáhuac.

“Es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, el Ministerio Público, lo que resuelvan las autoridades. A partir de ahí se analiza si nos corresponde a nosotros tomar una decisión”, afirmó AMLO.

AMLO defiende a ministra Yasmín Esquivel

Desde el inicio de los señalamientos contra Yasmín Esquivel, el presidente López Obrador ha defendido a la ministra e incluso a criticó a Guillermo Sheridan, periodista que reveló presunto plagio de Yasmín Esquivel.

A finales de diciembre de 2022, cuando se llevó a cabo la primera acusación, AMLO brindo su apoyo a Yasmín Esquivel, en ese momento candidata a la presidencia de la SCJN y señalada como al supuesta 'corcholata' del mandatario al puesto.

"Prefiero equivocarme con la ministra que darle la razón (a Guillermo Sheridan), dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria, el viernes 23 de diciembre pasado desde el estado de Tabasco.

Denuncian presuntos plagios de tesis de Yasmín Esquivel

Cabe señalar que José María Riobóo, esposo de Yasmín Esquivel, es dueño de Grupo Rioboo, encargado del proyecto de los segundos pisos del Periférico de la Ciudad de México durante la jefatura de Gobierno del Distrito Federal de AMLO y fue asesor en la construcción de la terminal aérea militar de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).