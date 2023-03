Buscan a pescadores desaparecidos en Dzilam de Bravo

Mauricio Can

DZILAM DE BRAVO.- A más de 24 horas de haberse embarcado en altamar aún se desconoce el paradero de dos pescadores de Dzilam de Bravo, que salieron a recoger sus redes frente a Santa Clara y Dzilam de Bravo.

La noche de ayer jueves se informó sobre el extravío de los tripulantes de la embarcación "Danielito": Willian Antonio González Sánchez "Meca" y Joshua Israel López Zapata "Krispin".

Datos recabados señalan que la noche del miércoles salieron a tirar sus redes a 6 millas náuticas, entre Santa Clara y Dzilam de Bravo, frente a Isla Pájaros, retornando posteriormente al puerto.

A primeras horas de ayer jueves salieron nuevamente para ir a recoger sus redes con su pesca, pero ya no volvieron y hasta el momento se desconoce el paradero de ambos.

Sus familiares y amigos al ver que no regresaron salieron en dos lanchas para tratar de ubicarlos, pero no sé obtuvieron resultados, al no ser avistados, dieron parte a la Capitanía de Dzilam de Bravo.

Hasta el momento se desconoce que pasó, sin embargo, estos días fuertes vientos estuvieron soplando el sureste.

Operativo de búsqueda para hallar a pescadores desaparecidos

Rápidamente la Capitanía de este puerto, se coordinó con autoridades de la SSP Yucatán y Secretaria de Marina Armada de México (Semar), que hoy viernes a primera hora iniciaron con el operativo de búsqueda de los porteños.

También salió una embarcación tipo Yate, para peinar la zona en busca de algún indicio de la lancha y su tripulación. Hoy hasta el helicóptero Bell 429 de la SSP Yucatán se ha sumado a las labores de búsqueda de los dos pescadores extraviados en las costas de Dzilam de Bravo.

Por mar participan lanchas particulares, una Defender de la Secretaria de Marina Armada de México y una de la Policía Estatal Costera. Hasta el momento no se tienen resultados en la búsqueda.

Se espera que con la llegada del Bell 429 de la SSP puedan avistar algo desde el aire.