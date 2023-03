Ella es Agostina Jalabert, modelo argentina hallada muerta en Playa del Carmen.

Agostina Jalabert, modelo argentina hallada muerta en Playa del Carmen el pasado 18 de febrero, es un caso que ha levantado suspicacias a su familia, quien asegura tener fundamentos para sospechar que se trata de un feminicidio perpetrado por el que era su pareja, pues las circunstancias del deceso no son del todo claras.

Hacía apenas seis meses Agostina Jalabert, de 31 años, decidió abandonar Argentina, su país de origen, para establecerse en México e impulsar su carrera de modelo; por eso, la sorpresa y el dolor que impactó a su hermana Candela, con quien vivía, la mañana de aquél fatídico 18 de febrero.

La sorpresa fue, sobre todo, porque apenas un día antes, Candela de 21 años, había abandonado alrededor de las 5 tarde el departamento que compartía con su hermana Agostina Jalabert, ubicado en la privada Paseo del Real, dentro de Paseo de Los Olivos, en Playa del Crmen, Quintana Roo; donde para esa fecha también se encontraba ahí quien fuera su pareja y tenía poco de haber llegado a Playa del Carmen en México para alcanzarla

Desde finales de diciembre, el novio de Agostina Jalabert viajó hasta Playa del Carmen para pasar con ella las fiestas de fin de años y reconciliarse, puesto que su relación atravesaba escollos, según indica TN Argentina; y desde aquella fecha él se habría quedado a vivir con ambas

Finalmente, dos meses después de que llegara el novio de la también influencer a vivir a México llegó el trágico final, pues Candela la halló muerta colgada de un toallero con un cinturón, lo cual le resultó inverosímil, pues duda que alguien pueda pender de una altura mucho menos que la propia estatura; no tiene lógica, dice.

Por eso, la familia ha señalado a las autoridades mexicanas de ser omisas al no indagar las extrañas cirunstancias en las que ocurrió la muerte de Agostina Jalabert, modelo argentina hallada muerta en Playa del Carmen.

Candela ha declarado que Agostina Jalabert sostenía una relación tormentosa con su novio, porque él la celaba y pretendía controlarla, y previamente ella ya había intentado terminar con él por esos motivos, pero sucumbía nuevamente.

Además, el padre de ambas, Edgardo Jalabert, ha dicho a Infobae:

“Su novio estaba adentro del departamento y no permitía el ingreso. Eso, al menos, llama la atención. Él no se comunicó con nosotros, no dio una explicación ni su versión. No dio la cara. Aunque se tratara de un suicidio, ¿por qué se negó a hablar con nosotros? La policía no activó ningún protocolo de investigación, ni demoró al hombre que estaba en la escena. Mi hija declaró todo lo que pasó, pero poco después él estaba libre paseando con su papá por balnearios de la costa del Pacífico, en San Francisco, cerca de Puerto Vallarta”.