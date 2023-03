Exhiben a joven en plena clase; dice que está enferma pero la captan en la playa

Un vídeo de Tiktok se viralizó en redes sociales en el que un joven de nombre Jonatan Ulises exhibió a una de sus compañeras en plena clase por no hacer la tarea y solo pararse a "exponer".

El vídeo que dura 13 segundos aproximadamente, muestra como la evidenció frente a todos sus compañeros de clase, pues al finalizar la exposición dijo que su participación en el trabajo había sido nula.

Se observa a Jonatan y la joven al frente del grupo, proyectando en una pantalla las dispositivas de las que se apoyaron; sin embargo, justo al momento de llegar a la parte de las conclusiones, Ulises denunció que su pareja no lo apoyó en nada.

“En conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada maestra”, dijo, mientras acompañó su frase de una imagen con la foto de la joven.