Le cae la Profepa a mujer que paseaba a un cachorro de pantera en Jalisco (VÍDEO)

1.- Haciéndote se escribe con H.

2.-Y no, no me parece nada correcto q tengas un animal así jalándolo con una correa en contra de su voluntad. Es una inconsciencia TOTAL. No es un animal doméstico.Ojalá x tu propia seguridad y la de él, reacciones y lo lleves a un lugar adecuado https://t.co/wTmj52LXq7