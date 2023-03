Presentan ley contra cÃ¡rteles

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, EE.UU., y otros congresistas presentaron ayer una ley para designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.

La ley NARCOS (Ending the Notorious, Aggressive, and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates) cuenta con el respaldo de Graham, así como de los republicanos Mike Lee (Utah), John Kennedy (Louisiana), Marsha Blackburn (Tennessee), Josh Hawley (Misuri) y Steve Daines (Montana).

La legislación contempla nueve cárteles que serían designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOen inglés).