AMLO se burla de Córdova

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Ya me voy, ya me siento mal, me afectó el estómago, ya fue mucho y no he desayunado..., estuvo muy fuerte”, dijo el presidente López Obrador al exhibir de nuevo una conversación grabada del todavía consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

El motivo de su molestia estomacal, dijo, fue por escuchar la conversación telefónica de 2015 entre Córdova y el exsecretario Ejecutivo del INE recién cesado, Edmundo Jacobo Molina, en la cual el consejero se burla de la manera de hablar de un representante del pueblo indígena chichimeco.

“Qué lamentable nivel, es una crisis que solo se puede enfrentar con una transformación tajante”, señaló López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, pidió transmitir de nuevo la conversación telefónica. “Lorenzo Córdova se expresa de manera racista en contra de unos compañeros de comunidades originarias que lo van a ver y que haya oportunidad para las culturas y la diversidad, que todos puedan participar en el proceso democrático”, expresó.

Según dijo, no sabía que el interlocutor de Córdova era Edmundo Jacobo Molina, luego de que al entrar en vigor el plan B de la reforma electoral su cargo fue eliminado. “Ahora resulta que con quien estaba hablando Córdova es con Edmundo Jacobo, por eso les duele tanto, era una especie de gurú”, declaró.

También habló del caso del plagio de la tesis de licenciatura y doctorado de la ministra Yasmín Esquivel y dijo que sus adversarios lo han inflado, casi al nivel del exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón Genaro García Luna, declarado culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“No se puede juzgar, en el caso de la ministra Esquivel, es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, el Ministerio Público, lo que resuelvan las autoridades, y a partir de ahí se analiza si nos corresponde a nosotros tomar una decisión, claro es un asunto completamente politiquero”, dijo.

En otro asunto, invitó a los ciudadanos a asistir al Zócalo de Ciudad de México el próximo 18 de marzo a las 5 de la tarde para la conmemoración del Aniversario de la Expropiación Petrolera.

AMLO recordó la obra de presidente Lázaro Cárdenas y destacó la importancia de este hecho en la historia de México. Refirió distintos casos de corrupción en otros sexenios y refrendó el compromiso de su gobierno por combatir con toda la corrupción. Lamento las críticas de profesores y doctorados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en contra de la reforma electoral y dijo que no tienen autoridad moral.