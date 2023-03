Jóvenes denuncian que fueron retenidos sin aparente razón por policías en el Metro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— Unos jóvenes usuarios del Metro de la CDMX denunciaron a través de redes sociales una retención ilegal por parte de policías de la Ciudad de México, asimismo externaron que recibieron comentarios homofóbicos de los elementos de la Guardia Nacional. Esta denuncia ha generado la indignación y las reacciones de varios internautas cansados de los abusos de poder de las autoridades.

Jóvenes denuncian ser retenidos en el Metro de la CDMX por parte de elementos de la Guardia Nacional

De acuerdo con una denuncia realizada por el usuario del Metro identificado como Mauricio Elí, él y otras dos personas fueron retenidos por policías e intimidados con comentarios homofóbicos por elementos de la Guardia Nacional.

El internauta expuso el caso en el que estuvo involucrado este pasado viernes 3 de marzo sin aparente razón alguna. Según el testimonio del usuario, fue retenido junto a otras personas en el Metro de la CDMX, supuestamente por ‘obstruir’.

"Aquí, detenidos porque los policías del @MetroCDMX agarraron a ese chavo de la nada y lo trajeron desde Centro Médico a la Lagunilla ¡sin denunciante! A mí me trajeron por “obstruir”, pero parece que ya no es delito decirles que están equivocados”, escribió el usuario contó Mauricio Elí en un hilo de Twitter.

Aquí, detenidos porque los policías del @MetroCDMX agarraron a ese chavo de la nada y lo trajeron desde Centro Médico a la Lagunilla ¡sin denunciante!



A mí me trajeron por “obstruir”, pero parece que ya no es delito decirles que están equivocados



Exitosa la policía de @OHarfuch pic.twitter.com/l6qb6SgjJq — Mauricio Elí (@eli_conacento) March 4, 2023

El joven detenido también señaló que elementos de la Guardia Nacional le estuvieron gritando a él y los otros dos detenidos para intimidarlos, además de afirmar que "él venía fumando" cosa que no era cierta.

"El gritoneo de los elementos de la Guardia Nacional para intimidarnos...están asegurando que venía fumando en el tren cuando ni al caso. La Policía que nos recibió en Metro Guerrero les dijo claramente que no ameritaba", describió, el afectado.

Mauricio también comentó que tres elementos de la Guardia Nacional que vigilan en el sistema de transporte los ofendieron cuando el joven pidió que no les griten ni les hablen en un mal tono, ya que no estaban haciendo nada.

"No paraban de llamarme ‘princesita’ por pedirles que no nos insultaran"... ¡Y lo quieren trasladar al Torito! No ha visto ni a un médico legista, no han certificado que haya consumido algo, pero ya trajeron la patrulla para trasladarlo…", denunció la presunta víctima.

Mauricio explicó que según los policías tenían vídeos de la otra persona que viaja con él fumando en el tren, pero les explicó que ‘ni fuma’. Aún así, lo querían trasladar a El Torito, pero pasada la medianoche, las autoridades determinaron que las pruebas no existían por lo que les pidieron retirarse: "que nos vayamos como podamos".

¡Y lo quieren trasladar al Torito! No ha visto ni a un médico legista, no han certificado que haya consumido algo pero ya trajeron la patrulla para trasladarlo… pic.twitter.com/4QoH40wLPp — Mauricio Elí (@eli_conacento) March 4, 2023

"No se vale que los responsables de la ‘seguridad’ anden amedrentando chavitos nomás porque sí", expresó el joven retenido en el Metro CDMX sin cometer delito alguno.

Que las “pruebas” no existían y que nos vayamos como podamos. “Usted disculpe”.



¿Cómo salgo de aquí a las 0:45?uD83DuDE05 pic.twitter.com/Cze0Fzq5k5 — Mauricio Elí (@eli_conacento) March 4, 2023

Ante el caso, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional llamó a reportar "todos los actos indebidos cometidos" por los elementos, describiendo lugar de los hechos, día y hora.