Señala perjuicios de adelantar el relevo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, lamentó que la sucesión presidencial adelantada tiene aprisionada a esta Cámara, que hace que los acuerdos internos y externos no se respeten.

“Está tan adelantada la sucesión, que te afecta mucho tener acuerdos porque no se respetan interna ni externamente, lamentablemente”, dijo en el marco de la cátedra que imparte a los alumnos de la maestría de Derecho de la UNAM.

Lo anterior respecto a los recientes nombramientos de dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Expuso que en el interior del grupo parlamentario de Morena se aplicó la democracia interna y se acordó votar a favor de las propuestas de los comisionados del INAI, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.

Monreal expuso que en el pleno la historia cambió, porque los senadores de su partido que habían perdido la votación y se comprometieron a dar su respaldo a estos nombramientos, de última hora cambiaron el sentido de su voto.

El coordinador de Morena, comentó que lo mismo sucedió en otras bancadas. Insistió en que esta situación es consecuencia de la sucesión presidencial adelantada, que ahora repercutió en estos nombramientos.

“Nos toma, nos aprisiona. Apenas salen con una mayoría calificada, que cruza el umbral de la necesidad. Pero, no salen como al principio, en los primeros tres años, salían por unanimidad buenos acuerdos porque no estaba presente el golpeteo político y la polarización ya adelantada sobre la sucesión presidencial”.

Ricardo Monreal dijo que en el Congreso el principio de legalidad no se respeta completamente.

“En el Poder Legislativo no aplica estrictamente el principio de legalidad y la práctica parlamentaria te lleva a rebasar la norma, a no observar la norma, o a hacer cosas que no están en la ley”.

“Nuestra conducta —siguió— no está toda regida por la ley, no se aplica estrictamente la legalidad en el legislador”.

Otra de las “corcholatas” del presidente mexicano, el canciller Marcelo Ebrard está de gira en la India, donde transmitió al primer ministro, Narendra Modi, los saludos y afecto del pueblo de México y del presidente López Obrador.