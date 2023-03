Tesla no solicitó estímulo fiscal, dice Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer que Tesla indicó que no necesita estímulos fiscales para instalar su nueva planta en Nuevo León.

“Tesla vino a la Secretaría de Hacienda y nos dijo categóricamente que no necesita ningún estímulo fiscal. Más allá de los que ellos ya tienen a la vista que tienen en México, que son muy buenos —explicó el funcionario—. Para una actividad exportadora tener tasa cero de exportación, de recibir todas las devoluciones de 16% de IVA, por la parte de costo que tiene origen interno”.

Ramírez de la O refirió que Tesla consideró suficientes las ventajas competitivas del país a partir del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al participar en la clausura de la edición 31 de la plenaria de consejeros de Citibanamex, el secretario de Hacienda explicó que la planta de baterías de litio nunca estuvo en los planes de Tesla dentro de su estrategia de instalarse en el país y que fue sugerencia del gobierno mexicano.

“En el caso de las baterías, con toda claridad nos dijeron que la línea de baterías no estaba en su idea original y que solo estuvo en la idea secundaria, porque fue a sugerencia del gobierno mexicano para traer una planta de baterías”, añadió.

“Sin embargo, cuando llevaron esa propuesta a Hacienda fuimos muy rigurosos, porque lo que nos solicitaban no eran incentivos, sino igualar los incentivos de la ley de reducción de inflación de Estados Unidos. Nosotros no tenemos esa legislación y no podemos hacer ninguna igualación. No los hicimos perder el tiempo pensando en que lo podíamos igualar. Fuimos muy claros y vamos a seguir siéndolo”, afirmó.

Ramírez de la O precisó que no se reunió directamente con el dueño de Tesla, Elon Musk, sino que el contacto fue con su emisor que está a cargo de todo el proyecto de México.

Como se sabe, la planta de Tesla estará en Monterrey y estará dedicada a la fabricación de autos eléctricos.